Dezvoltarea turismului medical în R. Moldova, discutată de Tofan cu reprezentanții industriei: „Trebuie să dezvoltăm noi motoare de creștere economică”

Potențialul de dezvoltare a turismului medical în R. Moldova, oportunitățile de atragere a pacienților străini și măsurile necesare pentru susținerea acestui sector sunt subiectele care au fost discutate în cadrul unei întrevederi a prim-ministrului Vasile Tofan cu reprezentanții Asociației de Turism Medical joi, 29 octombrie.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, șeful Executivului a evidențiat importanța turismului medical ca sector cu potențial de creștere economică, care poate contribui la atragerea investițiilor, dezvoltarea serviciilor medicale private și promovarea R. Moldova pe piețele internaționale.

Printre subiectele abordate s-au numărat simplificarea procedurilor de acreditare a instituțiilor medicale, facilitarea activității specialiștilor străini, îmbunătățirea accesibilității R. Moldova pentru pacienții internaționali și promovarea serviciilor medicale peste hotare.

De asemenea, a fost evidențiată și importanța infrastructurii de transport și a serviciilor conexe, inclusiv cazarea și turismul, pentru creșterea atractivității R.Moldova ca destinație pentru servicii medicale.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții Asociației au prezentat evoluția sectorului, proiectele investiționale și principalele provocări cu care se confruntă operatorii din domeniu.

„Trebuie să dezvoltăm noi motoare de creștere economică. Turismul medical este un sector care a crescut datorită inițiativei și investițiilor private și care are un avantaj competitiv”, a explicat prim-ministrul.

Recent, Executivul a aprobat un pachet de debirocratizare care elimină peste 30 de suprareglementări inutile și simplifică procedurile în mai multe domenii, pentru a facilita dezvoltarea afacerilor.

Guvernul intenționează să continue dialogul cu reprezentanții sectorului și eforturile de dereglementare pentru a crea condiții mai bune de dezvoltare a turismului medical în R. Moldova.