După două jafuri, un tânăr de 24 de ani a fost condamnat la șase ani de detenție. Acesta a declarat că regretă cele comise

Un tânăr de 24 de ani a fost condamnat pentru două episoade de jaf comise în sectorul Centru al capitalei, a informat vineri, 26 iunie, Procuratura Generală (PG).

Prin sentința instanței de judecată, pentru concurs de infracțiuni, inculpatul a fost condamnat la 6 ani de închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis. La această pedeapsă a fost adăugată parțial pedeapsa aplicată printr-o hotărâre anterioară din 2025, fiind stabilită definitiv o pedeapsă de 8 ani de închisoare.

Potrivit unui comunicat, în primul caz, în seara zilei de 26 februarie 2023, inculpatul se afla în centrul municipiului Chișinău, unde a observat o femeie care se deplasa cu ajutorul unui baston (cârjă), din cauza unor probleme de sănătate, având un picior fracturat. Conștient că victima avea dificultăți de mobilitate și nu se putea apăra, acesta a urmărit-o.

După ce victima a traversat o intersecție, inculpatul a atacat-o din spate, a imobilizat-o și a doborât-o la pământ, după care i-a sustras telefonul mobil în valoare de 3 600 de lei. Ulterior, a fugit de la fața locului.

În al doilea caz, comis în seara următoare, pe 27 februarie 2023, „inculpatul a acționat împreună, în baza unei înțelegeri prealabile cu complicii săi, în privința cărora cauza a fost disjunsă într-o procedură separată”. Aceștia au observat un bărbat care se deplasa pe stradă și au decis să îl atace pentru a-i sustrage bunurile.

„Inculpatul s-a apropiat din spatele bărbatului, i-a aplicat o lovitură în zona capului și l-a imobilizat, ținându-l de gât. În timp ce victima era lipsită de posibilitatea de a se apăra, complicii au sustras un telefon mobil în valoare de 7800 de lei, bani în sumă de 1200 lei, două sacoșe cu produse alimentare și alte bunuri personale. După faptă, aceștia au fugit de la locul infracțiunii cu bunurile sustrase”, a scris PG.

În ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

„Acesta a declarat că regretă cele comise și și-a exprimat intenția de a repara prejudiciul cauzat victimelor.”

Inculpatul nu este la prima abatere de la lege, fiind anterior condamnat pentru mai multe furturi, răpirea unui mijloc de transport, șofat în stare de ebrietate și escrocherie.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești, persoana condamnată beneficiază de prezumția de nevinovăție.

