Mark Burns, consilierul spiritual al președintelui american Donald Trump, a recunoscut că a greșit atunci când a susținut decizia de a înceta ajutorul militar acordat Ucrainei. Schimbarea opiniilor sale a avut loc după vizita sa în Ucraina. El a declarat acest lucru într-un interviu acordat Kyiv Independent, potrivit hromadske.

Burns spune că faptul că a fost în Ucraina i-a schimbat semnificativ opiniile, în ciuda faptului că a fost unul dintre cei mai înverșunați oponenți ai susținerii Ucrainei.

Pastorul a subliniat că, prin sprijinul său pentru Ucraina, nu „îi dă o lovitură” lui Trump, ci încearcă să ajungă la toți cei „care, ca mine, au fost spălați pe creier de știrile false despre Ucraina”.

În special, el a menționat că Ucraina ar fi distrus organizațiile religioase, numind-o o „minciună nerușinată”. Potrivit acestuia, liderii spirituali ai tuturor mișcărilor religioase l-au asigurat că Ucraina are dreptul la libertatea religioasă.

„Când am fost la fața locului și am vorbit cu acești oameni, și odată ce am văzut atrocitățile comise de ruși, politica trece pe planul doi”, a spus Burns, adăugând că și-a plătit singur vizita în Ucraina și că nimeni nu l-a adus acolo intenționat „în speranța că voi transmite mesajul lor”.