Drapelul R. Moldova, arborat în Place de la République din Strasbourg cu ocazia preluării Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei

Drapelul R. Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg, în cadrul unei ceremonii solemne cu ocazia preluării de către țara noastră a Președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

În cadrul ceremoniei solemne, intonarea imnurilor R. Moldova, Maltei și al Europei, a marcat transferul oficial al mandatului de la Președinția malteză către R. Moldova.

Programul a inclus și inaugurarea tramvaiului Președinției Republicii Moldova, inscripționat cu logo-ul oficial, inițiativă realizată în parteneriat cu Primăria orașului Strasbourg.

„Pe durata președinției, tramvaiul care circulă pe principalele rute din Strasbourg va aduce Republica Moldova în atenția locuitorilor și vizitatorilor orașului, în calitate de simbol al deschiderii și angajamentului țării noastre față de pilonii Consiliului Europei – democrație, stat de drept și drepturile omului”, scrie Ministerul Afacerilor Externe.

Sursa: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Vicepremierul Mihai Popșoi a anunțat lansarea unui amplu program artistic desfășurat în orașul Strasbourg, care va include și concertele formațiilor Vali Boghean & Band, Trigon, Lupii lui Calancea și Surorile Osoianu.

„Preluăm această responsabilitate cu recunoștință și un profund sentiment de angajament față de familia noastră europeană, valorile și principiile sale durabile. Cultura dă sens democrației. Prin acest program dorim să împărtășim o parte din identitatea noastră, inspirată de generații prin creativitatea și spiritul nostru unic”, a declarat ministrul Mihai Popșoi.

Totodată, oficialul moldovean a exprimat recunoștință autorităților orașului Strasbourg pentru sprijinul oferit în organizarea acestor evenimente. Referindu-se la prioritățile mandatului, ministrul Popșoi a reiterat angajamentul Republicii Moldova de a promova pacea, demnitatea umană și solidaritatea în Europa, inclusiv prin susținerea activităților Consiliului Europei dedicate Ucrainei.

La eveniment au participat ministrul afacerilor externe al R. Moldova, Mihai Popșoi, Secretarul Permanent al Ministerului Afacerilor Externe și Turismului al Maltei, Christopher Cutajar, Secretarul General Adjunct al Consiliului Europei, Bjørn Berge, precum și Alain Jund, reprezentantul Primăriei orașului Strasbourg.