Dovezi lipsă și sponsorizări de pe pagini anonime. Kremlinul promovează noi zvonuri despre R. Moldova ca „hub logistic militar pentru Ucraina”

Mai multe postări pe social media, publicate în ultimele zile, sugerează că R. Moldova este „militarizată” și „atrasă în război” prin transformarea sa într-un „hub logistic militar” pentru Ucraina, iar autoritățile de la Chișinău ar construi fabrici de asamblare a dronelor și centre medicale pentru armata ucraineană.

Aceste afirmații nu sunt însoțite de dovezi, citează surse anonime și repetă vechile narațiuni false ale propagandei Kremlinului despre „militarizarea” și „atragerea în război” a R. Moldova, potrivit analizei StopFals.md.

Mesajele au apărut după răspândirea, la 23 septembrie, a falsului cu imagini trucate despre așa-zisa sosire pe aeroportul din Chișinău a unei încărcături de drone pentru armata ucraineană.

La 25 septembrie, prezentând „informația” despre drone drept una reală, canalul de Telegram Легитимный a concluzionat că „Moldova a devenit al doilea hub logistic militar (primul fiind Polonia), iar Sandu construiește în Moldova fabrici de asamblare a dronelor pentru Forțele Armate ale Ucrainei. De asemenea, au apărut informații conform cărora în Moldova se intenționează construirea unor centre medicale pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei”.

Canalul a mai adăugat că „Chișinăul se implică din ce în ce mai mult în război, devenind, în sens figurat, spatele de front al Ucrainei. Pericolul reprezentat de Chișinău constă în faptul că, spre deosebire de Polonia, acesta nu face parte din NATO și nici din UE, ceea ce înseamnă că riscul de a ajunge sub „șenile” este mai mare”.

Textul a fost preluat pe mai multe canale de Telegram vizate în mai multe articole Stopfals.md (Молдавский Vагон, КОЛОБОК ИЗ ОДЕССЫ, Ukraine Reality), de contul de Facebook Илья Галинский sau de contul de Threads andrew_fotoz.ru. Afirmații similare au fost lansate și de către propagandistul Alexei Petrovici.

Aceleași „informații” au fost sponsorizate de către pagina de Facebook Landes Hope24. Cu câteva minute înainte de a publica cele două postări (în română și rusă), pagina și-a schimbat numele și fotografia de copertă.

Postările cu pricina o acuză pe președinta Maia Sandu că „atrage” R. Moldova „în conflict”. În comentarii, pagina a reluat afirmațiile despre „asamblarea dronelor”, „construirea de centre medicale” și transformarea țării într-un „hub logistic militar” pentru Ucraina.

Aceeași pagină a afirmat că reținerea în România a lui Călin Georgescu a avut loc într-un dosar „fabricat”. „Ceva ne spune că a fost arestat pur și simplu pentru că se opunea sprijinului militar pentru Ucraina și voia să întărească independența României”, se afirmă în postarea paginii, afirmându-se că „sprijinul nesănătos pentru Ucraina” este „pe spinarea românilor”. În continuare, pagina repetă câteva narațiuni specifice pro-Kremlin: „De ce suntem atrași atât de activ într-un război străin? Ne este puțin traficul de droguri din Ucraina?”.

Repetarea narațiunilor false ale Kremlinului, fără dovezi sau acoperire factologică

Afirmațiile fac trimitere la o „informație” apărută pe un canal anonim de Telegram, însă nu prezintă un document, o declarație sau o cel puțin o dovadă care să le confirme.

Un element comun al postărilor este lipsa unor surse identificabile.

În același timp, afirmațiile despre presupusa „militarizare” și „atragere a R. Moldova într-un conflict” reprezintă narațiuni false clasice ale propagandei pro-Kremlin, pe care portalul nostru le-a documentat de nenumărate ori. Frecvența apariției acestor narațiuni a determinat includerea acestora în clasamentul celor mai răspândite dezinformări în R. Moldova, în ultimii ani.

Experții spun altceva

Specialiștii în securitate consultați de Stopfals.md dezmint respectivele afirmații.

„Nu cunosc cazuri când R. Moldova ar fi fost folosită ca un hub de transport al armamentului pentru Ucraina. Vedem transporturi umanitare, vedem refugiați și facem tot posibilul să ajutăm Ucraina prin mijloace non-militare. Mai mult, Republica Moldova nu are niciun cadru legislativ și nicio decizie care să permită folosirea teritoriului său pentru transportul de armament și muniții. Neutralitatea nu permite acest lucru, iar guvernarea actuală respectă această condiție”, a declarat pentru Stopfals.md ministrul Apărării din perioada 2009-2024, Vitalie Marinuța.

El a admis că tentative de trafic ilegal pot exista, însă asta nu înseamnă că statul le-ar permite sau le-ar încuraja: „Ar fi naiv să credem că, la 400 de kilometri de linia frontului, nu există încercări de trafic ilegal cu armament sau cartușe. Diferența este că statul combate astfel de activități și se depun eforturi pentru ca aceste cazuri să fie investigate și sancționate”.

Cu referire la pretinsele „fabrici de asamblare a dronelor”, Marinuța a precizat că R. Moldova nici măcar nu are cadrul legal pentru producerea de drone, arme sau muniții:

„Aș fi fericit dacă am fi pregătiți să producem inclusiv drone și alte echipamente de apărare. Cu regret, însă, din câte cunosc, R. Moldova abia acum discută despre crearea cadrului legal care să permită producerea dronelor. Dronele nu mai sunt tehnologia viitorului, ci o realitate a prezentului”.

Afirmațiile lui Vitalie Marinuța sunt confirmate prin declarațiile Maiei Sandu din iunie 2026, când șefa statului a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative pentru a permite producția proprie de drone și sisteme anti-dronă, având în vedere riscurile de securitate și numeroasele survolări ilegale ale spațiului aerian național de către aparate de zbor rusești.

Totodată, potrivit expertului în securitate Pavel Horea, producerea de arme, muniții sau drone presupune o infrastructură imposibil de ascuns.

„Statul are monopol asupra producerii obuzelor, cartușelor și elementelor explozive care intră în componența munițiilor. Nu putem spune că acum ar fi fost inițiată o producție clandestină doar pentru că cineva a lansat această versiune. Trebuie să înțelegem că producția de muniții sau de explozibili pentru drone este un proces foarte complex. Nu poți face asta într-un garaj sau într-un depozit improvizat. Există norme de siguranță extrem de stricte. Ai nevoie de personal foarte bine pregătit și de echipamente foarte specifice. Ar trebui depus un efort enorm pentru a acoperi o asemenea producție”, a afirmat Pavel Horea pentru Stopfals.md.

„Hubul militar” pentru Ucraina – o narațiune falsă cu barbă

Afirmația că R. Moldova s-a transformat într-un hub militar pentru nevoile armatei ucrainene este răspândită periodic în spațiul public.

În iunie 2023, activistul pro-rus Mihail Ahremțev a dezinformat că „Ucraina va transforma Moldova într-un hub pentru transportarea echipamentelor militare, a armelor, muniției”.

În septembrie 2023, sursele media pro-Kremlin au manipulat pe tema modernizării infrastructurii feroviare între România, R. Moldova și Ucraina, afirmând că Moldova „deschide calea pentru eșaloanele militare către Ucraina”.

În iulie 2024, propaganda rusă a desfășurat o campanie de dezinformare online, cu scopul de a transmite falsul că NATO ar construi un hub militar la Ungheni.

În iunie 2025, inițiativa trecerii administrării aeroportului Mărculești în gestiunea Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău” a devenit ținta unei ample campanii de dezinformare, alimentată de politicieni pro-ruși și canale de Telegram. Acestea au răspândit falsul că „Aeroportul Mărculești va fi transformat într-un hub militar”.