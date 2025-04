Două rachete israeliene au lovit un spital din Gaza. Pacienţii au fost evacuaţi în urma atacului

Două rachete israeliene au lovit duminică dimineaţă, 13 aprilie, clădirea principală a unui spital din Gaza, distrugând departamentul de urgenţă şi recepţia şi deteriorând alte structuri, au declarat medicii, citaţi de Reuters, scrie News.ro.

Oficialii din domeniul sănătăţii de la Spitalul Baptist Arab Al-Ahli au evacuat pacienţii din clădire după ce o persoană a declarat că a primit un apel de la o persoană care s-a identificat cu securitatea israeliană cu puţin timp înainte ca atacul să aibă loc. Nu au fost raportate victime, potrivit serviciului civil de urgenţă.

Israelul nu a făcut niciun comentariu cu privire la atac.

Imaginile care circulă pe reţelele de socializare, pe care Reuters nu le-a putut autentifica imediat, arătau zeci de familii strămutate părăsind locul. Unele dintre ele îşi târau rudele bolnave pe paturi de spital.

