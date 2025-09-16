Două blocuri de studii ale Universității Pedagogice vor fi reabilitate energetic

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii anunță marți, 16 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

În cadrul proiectului INSPIREE 30 de clădiri publice, dintre care 14 – ale spitalelor raionale și 16 – instituțiilor de învățământ superior, vor fi reabilitate energetic.

Prezentă la eveniment, Adriana Cazacu, secretar de Stat la Ministerul Educației și Cercetării, a menționat importanța modernizării infrastructurii educaționale.

„Educația de calitate are nevoie și de infrastructură de calitate. Renovarea căminelor studențești și a clădirilor instituțiilor de învățământ va însemna nu doar condiții mai bune pentru studenți, dar și un pas concret spre alinierea Republicii Moldova la standardele europene.”

Rectorul Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Alexandra Barbăneagră, a subliniat importanța investițiilor, menționând că edificiile nu au mai fost reparate de câteva decenii, pierderile de energie fiind foarte mari, fapt care implică cheltuieli suplimentare.

„Peste 90.000 m² de spații publice vor fi transformate în clădiri sigure, accesibile și prietenoase cu mediul, iar consumul de energie va fi redus cu până la 50%, ceea ce înseamnă pe de o parte confort și calitate, iar pe de altă parte, economie la consumul de energie”, a declarat secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac.

Totodată, directorul Unității Consolidate pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii (UCIPE), Ruslan Surugiu, a precizat că instituțiile vizate se numără printre clădirile publice cu un consum mare de energie și un rol strategic în comunități și că peste 200.000 de cetățeni vor beneficia direct de aceste investiții.”

Investițiile sunt realizate cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare care au oferit un credit de 30 milioane de euro și al Guvernului Germaniei – un grant de 38,7 milioane de euro.