Dosarul „Frauda bancară”: Platon promite „dovezi complete despre participarea lui Plahotniuc”

Fugarul Veaceslav Platon solicită să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Platon a declarat pentru TV8 că deține mai multe documente și dovezi ce ar demonstra influența directă a oligarhului asupra Guvernului și Băncii Naționale: „Am lucrat 6 ani. Am adunat informații, dovezi și documente”.

Marți, 6 ianuarie 2026, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a continuat examinarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, ajuns la faza de cercetare a probelor apărării.

În debutul ședinței, magistratul Sergiu Stratan, președintele completului de judecată, a anunțat că în instanță a parvenit o cerere prin care fugarul Veaceslav Platon solicită audierea sa în calitate de martor. Magistratul nu a precizat însă dacă Platon solicită să fie martor al apărării sau al acuzării.

Anterior, în cadrul audierii martorilor aduși în instanță la solicitarea inculpatului Vladimir Plahotniuc, l-au vizat de mai multe ori în declarațiile lor pe Veaceslav Platon, Ilan Șor și Vlad Filat, toți condamnați în trecut în dosare conexe celui în care este vizat Plahotniuc.

După ședință, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat că nu a analizat conținutul cererii înaintate de Veaceslav Platon, menționând că aceasta este una „voluminoasă”, având peste 200 de pagini.

Și procurorul Vitalie Codreanu a declarat că nu a examinat cererea, dar „vom decide”.

Motivarea lui Platon

Platon a declarat pentru TV8 că niciun procuror din Republica Moldova nu ar deține informații complete despre acest caz.

„Din păcate, Procuratura nu are toate materialele de lucru. Procuratura Anticorupție nici nu știe despre materialele care există în PCCOCS. Și nu există, azi, în Moldova, un procuror care are toate informațiile despre dosar. De aceea, eu prezint dovezi complete despre participarea lui Plahotniuc în dosar”, a comunicat Platon.

Acesta a subliniat că deține mai multe documente și dovezi ce ar demonstra influența directă a oligarhului asupra Guvernului și Băncii Naționale, dovezi strânse pe parcursul a 6 ani.

„Plahotniuc a fost un intrigant puternic. Am lucrat 6 ani. Am adunat informații dovezi și documente”, a adăugat Platon.

Totodată, acesta a confirmat că, în cazul în care instanța va accepta cererea sa, va fi pregătit să depună mărturii prin videoconferință.