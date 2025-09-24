Dosarul dezordinilor în masă: 11 învinuiți au fost plasați în arest preventiv

Miercuri, 24 iunie, procurorii PCCOCS au obținut plasarea în arest preventiv a 11 învinuiți în dosarul participǎrii la instruiri în Serbia şi cooptarea sportivilor pentru implicare directǎ în Moldova, pentru crearea dezordinilor în masă în Moldova. Astfel, 6 învinuiți au fost plasați în arest pentru 30 de zile, 5 învinuiți pentru 20 de zile, iar o persoanǎ a fost eliberatǎ.

Învinuiții sunt din regiunile de Nord, Centru şi Sud alr Moldovei şi au fost plasați în arest urmare a demersurilor depuse în seara zilei de marți de Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale la Judecǎtoria Chişinău, sediul Ciocana, în scopul continuǎrii obiective a investigațiilor penale.

Urmeazǎ ca procurorii sǎ studieze încheierile Judecǎtoriei, în vederea determinării eventualei necesitǎți a contestǎrii lor.

În ceea ce le privește pe celelalte persoane investigate, acestora de asemenea le-a fost formulată învinuirea pentru pregătirea acțiunilor de destabilizare în contextul alegerilor din Moldova, fiind cercetate în libertate, aşa cum coopereazǎ cu ancheta.

Organele de drept de la Chișinău au desfășurat o amplă operațiune luni, 22 septembrie, în cadrul unei cauze penale pornite pe fapte de pregătire a dezordinilor în masă și a destabilizărilor, cu finanțarea acestor activități. În urma acesteia, s-a stabilit că o parte dintre persoanele vizate sunt membri ai câtorva formațiuni politice, inclusiv și membri ai organizațiilor criminale coordonate din Federația Rusă, anunță Poliția R. Moldova într-un comunicat.

Mai mult, conform Poliției, în Serbia, moldovenii au fost instruiți de către exponenți ai serviciilor speciale din Federația Rusă despre comportamentul, tacticile și procedeele de atac și opunere de rezistență în raport cu forțele de ordine.

„Instituțiile de drept au mai stabilit implicarea unui ofițer al Direcției Generale a Ministerului Apărării al Federației Ruse (cunoscut ca ГРУ) în activități subversive pe teritoriul R. Moldova, dirijate din exteriorul țării, implicat în coordonarea acțiunilor de destabilizare în context electoral, utilizând rețeaua grupării Șor și resurse externe. Acesta acționa din afara R. Moldova, prin utilizarea grupurilor de pe platforma Telegram, asociate grupării Șor, pentru a stabili contacte cu activiști și simpatizanți Șor, identificând „lideri” cu capacitatea de a mobiliza grupuri de 40-50 de tineri, preferabil cu constituție sportivă, dispuși să execute sarcini rapide și precise”, au precizat oamenii legii.

Luni, 22 septembrie, oamenii legii au efectuat 250 de percheziții – 111 la domiciliu, 116 corporale și 23 în automobile.

Rezultatele operațiunii: