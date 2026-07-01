Dorin Recean respinge acuzațiile: „Nu dețin acțiuni, nu am interese și nu am nicio legătură cu compania aeriană Polaris”

„Declar că nu dețin acțiuni, nu am interese și nu am nicio legătură cu compania aeriană Polaris”, afirmă fostul prim-ministru Dorin Recean, membru în Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, fără nicio remunerație, în urma unor acuzații apărute în spațiul public precum că ar controla compania aeriană Polaris.

Astfel, Dorin Recean califică acuzațiile drept „false”.

„Acuzațiile false capătă proporții fanteziste în ultima perioadă, anume pentru ca oamenii să pună la îndoială orice și pe oricine, să nu mai distingă adevărul și, respectiv, să fie slăbită încrederea în societatea noastră.

Accentuez, și de această dată, că toate activele mele sunt exact aceleași menționate în declarația de avere și interese personale. Nu dețin, direct sau indirect, alte active, bunuri, proprietăți decât cele prezentate în declarație și care pot fi găsite pe site-ul ANI.

Uneori te vezi obligat să combați ficțiuni pure, absurde, însă din respect pentru cetățeni, vom repeta faptele ori de câte ori este nevoie. Declar că nu dețin acțiuni, nu am interese și nu am nicio legătură cu compania aeriană Polaris. Orice companie care vrea să investească în țara noastră trebuie să aibă integritate și transparență financiară. Pe de altă parte, companiile din domenii de importanță pentru securitatea statului care nu pot demonstra beneficiarii reali, lipsa încălcărilor și a implicării în sancțiunile internaționale trebuie verificate corect și riscă refuzarea aprobării investițiilor”, a spus acesta într-o postare pe Facebook.

În ceea ce privește Consiliul de administrație al Moldatsa, Recean spune că mandatul său va lua sfârșit la finalul lunii august.

„Menționez că am mers acolo cu o responsabilitate bine definită – restructurarea întreprinderii. Mandatul meu va lua sfârșit la finalul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare, care va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi”, a spus Recean.

Firma „Polaris Aviation Group” a fost înregistrată în februarie 2026, având ca arie de activitate transporturi aeriene de marfă. Conform informațiilor publice, Guram Gvedașvili este administratorul companiei.

Anterior, Roman Cojuhari, fostul director al Agenției Proprietății Publice (APP), a precizat pentru ZdG că Recean a fost numit pe 15 iunie membru în Consiliul de administrație al întreprinderii de stat. Informația despre numirea lui Recean a devenit publică chiar în ziua în care ZdG a dezvăluit controversele din CV-ul și activitatea lui Dumitru Vangheli, fostul director al Moldatsa.

Totodată, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Daniela Crudu, a mai susținut că „experiența sa va contribui la consolidarea cadrului de gestionare a riscurilor de securitate din domeniul aviației, inclusiv prin îmbunătățirea activității instituției responsabile de gestionarea traficului aerian și asigurarea unui sistem de coordonare interinstituțională”.

Pe 1 iulie, președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei „curățenii generale” și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.

La încetarea mandatului de premier, Dorin Recean a indicat în actul său de avere venituri salariale de 238 349 de lei de la Cancelaria de Stat, precum și 1 211 979 de lei în calitate de dividende la U.S. Food Network S.R.L. Anul trecut, Recean a achiziționat un automobil de model BMW5, fabricat în 2024, care ar valora 66 000 de euro.

Cei mai mulți bani în 2025 provin din veniturile soției fostului prim-ministru – Stela Recean. Angajată în conducerea Moldova Agroindbank, aceasta a obținut un salariu anual de 5,25 milioane de lei și o primă de 13,39 milioane de lei. În total, veniturile ei declarate depășesc 18,6 milioane de lei.



Anterior, ZdG a publicat un articol despre casa din Chișinău, vila din România și firmele la care era asociat Dorin Recean. Detalii AICI.

