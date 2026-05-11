Donald Trump spune că armistițiul cu Iranul este „în regim de susținere vitală”, după ce a respins răspunsul Teheranului

Președintele Donald Trump a declarat luni, 11 mai, că armistițiul cu Iranul este „în regim de susținere vitală”, după ce a respins răspunsul Teheranului la o propunere de pace a SUA ca fiind „stupid”, potrivit Reuters.

Respingerea rapidă de către Trump a răspunsului Iranului din 10 mai a alimentat îngrijorările că conflictul, vechi de 10 săptămâni, se va prelungi și va continua să paralizeze transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

„Aș numi-o cea mai slabă în acest moment, după ce am citit prostia aia pe care ne-au trimis-o, nici măcar nu am terminat-o de citit”, a spus Trump despre armistițiu. „Este în regim de susținere vitală”.

La câteva zile după ce Washingtonul a lansat o propunere care viza redeschiderea negocierilor, Iranul a publicat duminică, 10 mai, un răspuns axat pe încheierea războiului pe toate fronturile, inclusiv în Liban, unde aliatul SUA, Israelul, luptă împotriva militanților Hezbollah susținuți de Iran.

Teheranul a cerut, de asemenea, despăgubiri pentru pagubele provocate de război, a subliniat suveranitatea sa asupra Strâmtorii Ormuz și a cerut Statelor Unite să pună capăt blocadei navale, să garanteze că nu vor mai exista alte atacuri, să ridice sancțiunile și să elimine interdicția privind vânzările de petrol iranian.

Luni, 11 mai, Trump a afirmat, de asemenea, că Iranul este dispus să ofere Statelor Unite „praful nuclear”, referindu-se la stocul de uraniu îmbogățit al Iranului, și a spus că doar China și SUA au capacitatea de a-l recupera.