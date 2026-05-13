Donald Trump și Xi Jinping se întâlnesc la Beijing, în timp ce războiul din Iran planează asupra discuțiilor

Președintele american Donald Trump urmează să ajungă miercuri seară, 13 mai, la Beijing, aceasta fiind prima vizită în China a unui președinte american din ultimul deceniu. Trump va fi însoțit de lideri din domeniul tehnologiei, inclusiv Tim Cook de la Apple. El a declarat că se așteaptă ca liderul chinez, Xi Jinping, „să-mi ofere o îmbrățișare mare și călduroasă când ajung acolo”, notează The Guardian.

Conflictul din Orientul Mijlociu, pe care Trump l-a început și pe care pare incapabil să îl încheie, va arunca o umbră puternică asupra celor două zile de discuții, pe fondul temerilor că ar putea fi tentat să slăbească sprijinul SUA pentru Taiwan — democrația autoguvernată revendicată de China — în schimbul ajutorului oferit de Xi Jinping.

„Nu cred că avem nevoie de ajutor în privința Iranului”, le-a spus Trump reporterilor înainte de a pleca de la Casa Albă, marți. „Vom câștiga într-un fel sau altul — pașnic sau nu”, a spus el.

Trump a încercat, de asemenea, să minimizeze divergențele cu Beijingul, spunând că Xi Jinping a fost „relativ bun” în timpul crizei și insistând că Washingtonul are „Iranul foarte bine sub control”.

Războiul a intrat în a treia lună, în timp ce Iran își consolidează controlul asupra strâmtorii Ormuz, iar Washingtonul se luptă să transforme un armistițiu fragil într-un acord durabil.

În culise, oficialii americani au petrecut săptămâni întregi încercând să convingă China — cel mai mare cumpărător de petrol iranian și una dintre puținele puteri cu influență la Teheran — să preseze Republica Islamică să redeschidă strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol, și să accepte condițiile americane pentru pace.

Recent, SUA au sancționat mai multe companii chineze acuzate că au sprijinit transporturile de petrol iranian și că au furnizat imagini satelitare folosite, potrivit acuzațiilor, în operațiuni militare iraniene. China a condamnat măsurile drept „sancțiuni unilaterale ilegale” și a invocat o lege rar utilizată care interzice entităților chineze să se conformeze acestora.

Oficialii chinezi au făcut apel public la stabilitate, evitând în același timp să se alinieze deschis cu Washingtonul. Ministrul chinez de externe, Wang Yi, l-a primit săptămâna trecută la Beijing pe omologul său iranian, Abbas Araghchi, și a apărat dreptul Iranului de a dezvolta energie nucleară civilă.

Xi Jinping a formulat și critici indirecte la adresa SUA în legătură cu războiul. El a afirmat că respectarea dreptului internațional este esențială și că acesta „nu trebuie aplicat selectiv sau ignorat”, iar lumea nu ar trebui să revină „la legea junglei”. Totuși, niciuna dintre părți nu pare dispusă să lase criza iraniană să compromită cooperarea diplomatică și economică mai amplă, în cadrul primei dintre cele patru posibile întâlniri dintre Trump și Xi Jinping planificate pentru anul următor.

Cele două țări rămân prinse într-un armistițiu tarifar fragil, încheiat toamna trecută după ce tensiunile amenințau să escaladeze într-un război comercial de amploare. Trump s-a plâns în repetate rânduri de excedentul comercial al Chinei în raport cu SUA, în timp ce Beijingul a criticat restricțiile americane la export și sancțiunile.

Agenția Bloomberg a relatat că în timpul vizitei va fi anunțată vânzarea a 500 de avioane Boeing 737 Max, una dintre cele mai mari comenzi din istoria companiei. Trump și Xi Jinping vor discuta, de asemenea, despre crearea unui nou consiliu comercial care să gestioneze ce ar trebui să cumpere China din SUA și invers.

Vizita lui Trump va fi atent monitorizată în Taiwan pentru orice semn de diminuare a sprijinului american. Luni, el a spus că va discuta cu Xi Jinping despre vânzările de arme americane către Taiwan, o abatere de la poziția tradițională a SUA, potrivit căreia Washingtonul nu consultă Beijingul în privința sprijinului acordat insulei.

Un alt posibil subiect important va fi inteligența artificială, în contextul în care ambele țări sunt îndemnate să coopereze privind standardele și măsurile globale de siguranță. Bernie Sanders, senator independent american, i-a cerut lui Trump și liderului chinez să convină asupra posibilității ca oamenii de știință de top să împărtășească informații tehnice și să stabilească „linii roșii” privind comportamentele periculoase ale inteligenței artificiale.