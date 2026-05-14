Donald Trump și Xi Jinping au avut discuții la Beijing. Liderul chinez a avertizat SUA cu privire la un potențial conflict privind Taiwanul

Președintele american Donald Trump s-a întâlnit cu liderul chinez Xi Jinping la Beijing, pe 14 mai. Discuțiile au avut loc în Marea Sală a Poporului din Piața Tiananmen și au durat aproximativ două ore, scrie Associated Press (AP).

Publicația notează că întâlnirea s-a desfășurat cu ușile închise, însă agenția Xinhua a relatat câteva detalii. Xi Jinping i-a spus lui Trump că cea mai importantă problemă în relațiile dintre China și SUA este „asigurarea păcii și stabilității în Strâmtoarea Taiwan”.

Potrivit liderului chinez, o abordare greșită a chestiunii Taiwanului ar putea provoca tensiuni și chiar conflicte între China și Statele Unite, afectând grav relațiile bilaterale. El a adăugat că „independența Taiwanului” și pacea în Strâmtoarea Taiwan sunt incompatibile, scrie AP.

În timpul părții publice a discuțiilor, Donald Trump l-a numit pe Xi Jinping „un mare lider” și „prietenul său”, exprimându-și speranța că relațiile dintre cele două țări „vor fi mai bune ca niciodată”. La rândul său, Xi Jinping a declarat că cooperarea este benefică pentru ambele părți, în timp ce confruntarea afectează atât China, cât și SUA.

China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și a declarat în repetate rânduri că este pregătită să preia controlul asupra insulei inclusiv prin forță. Potrivit unei analize Bloomberg publicate în 2024, un eventual atac al Chinei asupra Taiwanului ar putea costa economia globală aproximativ 10% din PIB-ul mondial și ar putea duce la o confruntare militară directă între China și Statele Unite.

Donald Trump a vizitat ultima dată Beijingul în 2017, la începutul primului său mandat prezidențial.