Donald Trump și președintele egiptean Abdel Fatah al-Sisi vor prezida luni summitul pentru pace în Gaza. Mai mulți lideri mondiali se alătură întâlnirii

Donald Trump și președintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi, urmează să prezideze luni, la Sharm el-Sheikh, un summit pentru pace în Gaza cu mai mulți lideri mondiali din Marea Britanie, Italia, Spania și Franța, potrivit The Guardian.

Întâlnirea va avea loc luni după-amiază, 13 octombrie, în orașul turistic Sharm el-Sheikh din Egipt, la Marea Roșie, „cu participarea liderilor din peste 20 de țări”, a declarat președinția egipteană. Ea va avea ca scop „să pună capăt războiului din Fâșia Gaza, să intensifice eforturile de a realiza pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu și să inaugureze o nouă eră de securitate și stabilitate regională”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că va participa, la fel ca prim-ministrul britanic, Keir Starmer, omologul său italian, Giorgia Meloni, și Pedro Sánchez din Spania. Președintele francez, Emmanuel Macron, și-a confirmat, de asemenea, prezența.

Nu s-a comunicat imediat dacă președintele israelian Benjamin Netanyahu va fi prezent la Sharm el-Sheikh. Hamas a declarat că nu va participa.

Sâmbătă, 11 octombrie, trei diplomați qatarezi au fost uciși într-un accident de mașină la stațiunea de la Marea Roșie, au declarat pentru Reuters două surse din domeniul securității. Doi diplomați au fost, de asemenea, răniți, au declarat sursele din domeniul securității.

Summitul a fost organizat după ce Israelul și Hamas au convenit asupra unui armistițiu și a unui schimb de prizonieri, după negocieri indirecte intense purtate la Sharm el-Sheikh în ultimele zile. Peste 67 de mii de palestinieni, majoritatea civili, au fost uciși în atacul Israelului asupra Gazei. Războiul a început după o incursiune condusă de Hamas în Israel, în care 1200 de persoane au fost ucise și 251 luate ostatice.

Negocierile, mediate de Egipt, Qatar și Turcia, și care i-au implicat pe trimisii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, au precipitat armistițiul și creșterea ulterioară a ajutorului umanitar în Gaza.

Anunțul a venit în timp ce mii de palestinieni au călătorit sâmbătă prin nordul Gazei, mergând pe jos, cu mașina și cu căruța înapoi la ceea ce a mai rămas din casele lor.

„Este un sentiment de nedescris; slavă Domnului”, a declarat Nabila Basa pentru Reuters, în timp ce călătorea pe jos cu fiica ei, despre care a spus că a suferit o rană la cap în război. „Suntem foarte, foarte fericiți că războiul s-a oprit și suferința s-a terminat.”

Pentru mulți din Gaza, nu există o casă la care să se întoarcă, deoarece războiul le-a transformat cartierele în praf după doi ani de bombardamente intense.