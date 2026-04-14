Donald Trump a etichetat-o pe prim-ministra italiană Giorgia Meloni drept „inacceptabilă”

Președintele american Donald Trump a etichetat-o ​​marți, 14 aprilie, pe prim-ministra italiană Giorgia Meloni drept „inacceptabilă” și s-a plâns că „nu mai este aceeași persoană”, la o zi după ce a criticat atacul său asupra Papei Leon al XIV-lea, transmite Politico. Tot marți, Italia a anunțat că suspendă acordul său de apărare cu Israelul, semnat încă în 2003.

Într-un interviu telefonic acordat cotidianului italian Corriere della Sera, Trump a declarat, cu referire la Giorgia Meloni, că este „șocat de ea. Am crezut că este curajoasă, dar m-am înșelat”.

Întrebat despre comentariile lui Meloni de luni, 13 martie, în care a etichetat atacul lui Trump asupra Papei Leon al XIV-lea drept inacceptabil, președintele american a replicat:

„Ea este cea inacceptabilă, pentru că nu-i pasă dacă Iranul are o armă nucleară și ar arunca în aer Italia în două minute dacă ar avea ocazia”.

Aliații politici ai prim-ministrei o susțin. Ministrul Apărării, Guido Crosetto, a susținut-o pe șefa lui pe X, scriind că „Giorgia Meloni este un lider care nu s-a temut niciodată să-și spună părerea, mai ales când sunt în joc principii, respect și identitate”.

Cu această recentă ceartă, Trump s-a întors împotriva ultimului său aliat din Europa.

Președintele SUA o numea pe Meloni „o femeie minunată” și „un mare lider” în urmă cu doar un an. Ea a fost singurul lider european la inaugurarea sa din ianuarie 2025 și a acționat ca „o punte” între Europa și SUA în timpul discuțiilor privind tarifele vamale, potrivit vicepreședintelui JD Vance.

În urma unei înfrângeri într-un referendum cu miză mare, pe care aliații ei l-au atribuit apropierii sale de Trump, Meloni s-a distanțat din ce în ce mai mult de liderul american, ceea ce a dus la condamnarea – întârziată – a atacului lui Trump asupra Papei, de luni.

Mai întâi, guvernul său a refuzat permisiunea ca avioanele militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella din Sicilia, iar apoi prim-ministrul a folosit un discurs în fața parlamentului italian pentru a enumera toate cazurile în care guvernul său nu a fost de acord cu Casa Albă. Tensiunile au crescut luni după ce Meloni a vorbit în apărarea Papei Leon al XIV-lea.

Sondajele SWG din martie au sugerat că șase din zece italieni sunt împotriva bombardamentelor americane și israeliene asupra Iranului, iar nouă din zece sunt foarte sau destul de îngrijorați de impactul războiului asupra prețurilor la energie.