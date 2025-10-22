Doina Bordeianu a demisionat din funcția de directoare al CICDE. A fost numită o directoare interimară
Doina Bordeianu a demisionat din funcția de directoare al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC). Cererea acesteia a fost acceptată în ședința de miercuri, 22 octombrie a CEC.
Astfel, Natalia Țurcan a fost numită în funcția de directoare interimară al CICDE, începând cu 28 octombrie până la numirea directorului Centrului în bază de concurs.
Doina Bordeianu a depus cererea de demisie pe 26 septembrie, susține Angelica Caraman, președinta CEC. Potrivit legii, cererea de demisie trebuie depusă cu o lună înainte de încetarea raportului de serviciu.
Doina Bordeianu a fost numită în funcția de directoare al CICDE în 2020.
Anterior, Bordeianu a activat în cadrul CEC timp de șase ani. Aceasta deține titlul de doctor în Științe Politice, iar domeniile sale de expertiză includ analiza comparativă a organelor electorale, educația civică și de informare a alegătorilor, instruirea funcționarilor electorali, observatorilor și mass-media.
„Natalia Țurcan deține studii de masterat în management politic și electoral, studii de licență în drept, are experiență în calitate de formator, coordonator ai liniei de informare a alegătorilor, pe parcursul ultimelor șase ani. a dețținut funcții în calitate de șefă ai Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității”, a declarat Angelica Caraman, în cadrul ședinței.
Potrivi informațiile publice, CICDE este o instituție publică fondată de CEC, care realizează activități de instruire, educație și cercetare în domeniul electoral. „CICDE este o comunitate de formatori în jurul echipei de bază, specializați în instruirea actorilor electorali din R.Moldova și în promovarea valorilor democrației participative.”
„Misiunea CCIDE este de a instrui, educa și cerceta pentru a permite cetățenilor să desfășoare și să participe la alegeri, consolidând în acest mod încrederea populației în procesele democratice. CICDE elaborează și implementează programe de instruire pentru diferite categorii de beneficiari și beneficiare (funcționari electorali, reprezentanți ai APL, partide politice, judecători, societate civilă etc).”