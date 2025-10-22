Doina Bordeianu a demisionat din funcția de directoare al CICDE. A fost numită o directoare interimară

Doina Bordeianu a demisionat din funcția de directoare al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC). Cererea acesteia a fost acceptată în ședința de miercuri, 22 octombrie a CEC.

Astfel, Natalia Țurcan a fost numită în funcția de directoare interimară al CICDE, începând cu 28 octombrie până la numirea directorului Centrului în bază de concurs.

Doina Bordeianu a depus cererea de demisie pe 26 septembrie, susține Angelica Caraman, președinta CEC. Potrivit legii, cererea de demisie trebuie depusă cu o lună înainte de încetarea raportului de serviciu.

Doina Bordeianu a fost numită în funcția de directoare al CICDE în 2020.

Anterior, Bordeianu a activat în cadrul CEC timp de șase ani. Aceasta deține titlul de doctor în Științe Politice, iar domeniile sale de expertiză includ analiza comparativă a organelor electorale, educația civică și de informare a alegătorilor, instruirea funcționarilor electorali, observatorilor și mass-media.

„Natalia Țurcan deține studii de masterat în management politic și electoral, studii de licență în drept, are experiență în calitate de formator, coordonator ai liniei de informare a alegătorilor, pe parcursul ultimelor șase ani. a dețținut funcții în calitate de șefă ai Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității”, a declarat Angelica Caraman, în cadrul ședinței.

Potrivi informațiile publice, CICDE este o instituție publică fondată de CEC, care realizează activități de instruire, educație și cercetare în domeniul electoral. „CICDE este o comunitate de formatori în jurul echipei de bază, specializați în instruirea actorilor electorali din R.Moldova și în promovarea valorilor democrației participative.”