Doi ofițeri de poliție omorâți în urma unui atac rusesc asupra regiunii Harkov

Un atac rusesc asupra regiunii Harkov a ucis doi ofițeri de poliție sâmbătă, 21 februarie, în timpul unei evacuări în satul Seredni Burlîk, în timp ce Moscova și Kievul continuă să facă schimb de atacuri, scrie aljazeera.com.

Șeful administrației regionale din Harkov, Oleh Syniehubov, a raportat că orașul și 10 zone populate au fost supuse atacurilor rusești în ultimele 24 de ore. În Seredni Burlîk, cinci persoane au fost, de asemenea, rănite de bombardamente.

„În ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 175 de ciocniri de luptă. Pe direcția Sud-Slobozhanski, inamicul a luat cu asalt de patru ori pozițiile unităților noastre în zonele așezărilor populate Staritsa, Lyman, Vovchanski Khutory și Krugle”, a scris Syniehubov.

Totodată, trei persoane au fost rănite, inclusiv o femeie, după ce un atac aerian rusesc a vizat unul dintre sectoarele private din Sumy, a raportat Poliția Națională a Regiunii Sumy.

Potrivit poliției, atacul rusesc a distrus două clădiri rezidențiale și a avariat cel puțin 10 case vecine și o conductă de gaz. Printre cele trei persoane rănite se numără doi copii cu vârste de cinci și 17 ani, precum și o femeie de 70 de ani care a fost spitalizată.

Atac asupra unui sit industrial

Dronele ucrainene au vizat un sit industrial din Republica Udmurtia din Rusia, rănind 11 persoane, dintre care trei au fost spitalizate, potrivit ministrului local al sănătății, Serghei Bagin, care a emis o actualizare pe Telegram.

Șeful Republicii Udmurtia, Alexander Brechalov, a scris, de asemenea, într-o postare pe Telegram că „una dintre instalațiile republicii a fost atacată de drone”, adăugând că au fost raportate răni și pagube.

Brechalov nu a oferit detalii despre ce anume a fost responsabilă instalația vizată. Cu toate acestea, un canal neoficial rusesc Telegram, ASTRA, a relatat, după analizarea imaginilor de la locuitori, că atacul a vizat Uzina de Construcții de Mașini Votkinsk, o importantă întreprindere de apărare de stat.

Fabrica Votkinsk produce rachete balistice Iskander, care sunt adesea folosite împotriva Ucrainei, precum și rachete balistice intercontinentale cu capacitate nucleară.

Armata ucraineană a confirmat atacul asupra fabricii Votkinsk și a declarat într-o postare online că „un incendiu a fost înregistrat pe teritoriul obiectului. Rezultatele devin evidente”.

Armata a adăugat că trupele sale au lovit o uzină de procesare a gazelor rusești din regiunea Samara, ceea ce a provocat un incendiu.

Separat, agenția de știri rusă TASS a relatat că dronele ucrainene încercau să atace instalațiile de producție din Almetievsk, regiunea Tatarstan din Rusia, citându-l pe șeful orașului care a declarat că sistemele de apărare funcționau.

Agenția de știri rusă RIA a relatat, de asemenea, citând Ministerul Apărării, că forțele Moscovei au preluat controlul asupra satului Karpivka din regiunea Donețk din estul Ucrainei.

