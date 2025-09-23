Doi cetățeni români, arestați pentru spionaj în Grecia. Aveau fotografii cu o importantă bază navală

Doi cetățeni români au fost arestați luni, 22 septembrie, pentru spionaj în Grecia, potrivit publicației Kathimerini. Garda de Coastă i-a arestat pe cei doi, după ce pe telefoanele lor mobile au fost găsite fotografii ale Fortăreței Navale Salamina, scrie G4Media.

Cei doi bărbați din România, în vârstă de 22 și 52 de ani, au fost localizați pe o ambarcațiune turistică care naviga în canalul Strâmtorii Stației Navale Salamina și au fost opriți de o navă a Gărzii de Coastă.

Aceștia au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu.

În același timp, au fost confiscate trei telefoane mobile, 4700 de euro și 400 de dolari găsite în posesia lor, în timp ce ambarcațiunea pe care se aflau a fost dusă la Paloukia, Salamina, pentru a se efectua o verificare amănunțită a documentelor de navigație.

Anunțul Gărzii de Coastă:

În orele de după-amiază de ieri, Autoritatea Portuară din Salamina a fost informată despre existența unei ambarcațiuni profesional-turistice (E/P-T/R) sub pavilion grec, cu doi pasageri străini (cetățeni români), care naviga în canalul Strâmtorii Stației Navale și a fost oprită de o navă a Marinei Elene. Într-o inspecție efectuată de echipajul bărcii de patrulare LS-EL.AKT. care s-a grăbit la fața locului, s-a constatat că cei menționați mai sus, în vârstă de 22 și 52 de ani, aveau în posesie material fotografic al Fortăreței Navale din Salamina pe dispozitivele de telefonie mobilă pe care le purtau.

Cei doi străini au fost duși la Autoritatea Portuară Centrală din Pireu, unde au fost arestați pentru încălcarea articolului 148 din Codul Penal (Spionaj). În plus, au fost confiscate 3 dispozitive de telefonie mobilă, sumele de patru mii șapte sute de euro (4.700€) și patru sute de dolari (400$), în timp ce ambarcațiunea E/P-T/R a fost dusă în portul Paloukia, Salamina, pentru a se efectua o verificare amănunțită a documentelor de navigație.