Doi bărbați, printre care un fost polițist, condamnați, după ce au șantajat două femei care practicau prostituția, obținând bani în schimbul nedivulgării acțiunilor ilegale

Doi bărbați în vârstă de 30 de ani și 27 de ani au fost condamnați la câte 8 ani de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis și amenzi de câte 100 000 de lei fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj și uzurpare de calități oficiale, anunță joi, 8 noiembrie, Procuratura Generală (PG).

Ancheta a stabilit că cei doi bărbați, dintre care unul activa, la momentul faptelor, ca subofițer superior de sector într-o subdiviziune a Inspectoratului General al Poliției (IGP), au elaborat și pus în aplicare un plan infracțional pentru a obține, prin șantaj, bunuri aparținând altor persoane.

Astfel, potrivit probelor, subofițerul a identificat, prin intermediul site-ului 999.md, un anunț „Fac cunoștință”, care conținea fotografii ale unor tinere. Sub pretextul solicitării unor servicii sexuale contra plată, cei doi au contactat prin aplicația „Viber” persoana care intermedia aceste servicii și au hotărât unde și când urma să aibă loc întâlnirea.

„În seara zilei de 4 decembrie 2020, inculpații s-au deplasat la adresa indicată, într-un apartament din municipiul Chișinău. Ajunși în apartament, subofițerul s-a prezentat ca fiind colaborator al organelor de drept, afișând o legitimație falsă, era o emblemă a poliției lipită pe husa telefonului mobil și a pretins că efectuează o percheziție. Acesta a ridicat telefoanele mobile și actele de identitate ale persoanelor prezente și le-a amenințat că va folosi gaz lacrimogen și cătușe în cazul în care nu se vor conforma cerințelor sale”, a precizat PG.

Ulterior, victimele au fost constrânse să părăsească apartamentul și să urce într-un autoturism condus de cel de-al doilea bărbat, care nu era angajat al IGP, dar a pretins fals că deține o funcție acolo. Pe parcursul deplasării, cei doi au amenințat victimele că vor face publice informații compromițătoare, dacă nu vor plăti o sumă de bani.

Conform PG, ajunși la o stație peco din capitală, cei doi au solicitat suma de 20 000 de lei în schimbul nerăspândirii informațiilor respective. Victimele au acceptat, iar ulterior, revenind la apartament, le-au înmânat inculpaților suma integrală. După primirea banilor, aceștia au părăsit locul faptei.

„Ambii inculpați și-au negat vina în fața instanței, susținând că acuzațiile aduse sunt neîntemeiate. Subofițerul a susținut că intenția sa era doar de a petrece timp femeile respective, negând orice acțiune de constrângere sau șantaj. El a afirmat că nu s-a prezentat ca polițist, ci că această presupunere ar fi apărut din faptul că purta pantaloni de serviciu, venind direct de la locul de muncă”, a mai adăugat Procuratura.

Cel de-al doilea a declarat că a participat fără intenția de a comite vreo faptă ilegală, iar întâlnirea ar fi avut cu acordul tuturor părților.

Până la pronunțarea unei hotărâri definitive, inculpații beneficiază de prezumția de nevinovăție.