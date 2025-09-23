Doi bărbați din Edineț au fost condamnați pentru exploatare prin muncă a două persoane, dintre care una fiind minoră

Doi bărbați din Edineț de 43 și 45 de ani, acuzați de comiterea infracțiunilor de trafic de ființe umane și trafic de copii au fost condamnați, anunță marți, 23 septembrie, Procuratura Generală (PG).

Unul dintre bărbați a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 16 ani, fiind totodată privat de dreptul de a exercita activități legate de administrarea fermelor, pe un termen de 5 ani.

Al doilea făptuitor a fost condamnat la pedeapsa cu închisoare pe un termen de 20 ani, și de asemenea, inculpatul a fost privat de dreptul de a exercita activități legate de administrarea fermelor, pe aceeași perioadă.

Potrivit acuzării, unul din bărbați, care deținea în proprietate o fermă de animale în raionul Edineț, a exploatat prin muncă un bărbat de 39 de ani din raionul Dondușeni, profitând de starea de vulnerabilitate a acestuia, cauzată de situația financiară. Inculpatul l-a recrutat pe bărbat prin intermediul rețelei de socializare „Odnoklassniki”, promițând un loc de muncă legal și remunerat corespunzător.

„După ce victima a acceptat oferta, inculpatul a adăpostit-o într-o încăpere mică, aflată în incinta fermei. Pentru a limita victima în deplasare, inculpatul a obținut consimțământul viciat al ultimei de a-i încredința buletinul de identitate și pașaportul, sub pretextul perfectării actelor de angajare. Ulterior, inculpatul a ascuns documentele și a refuzat să le restituie, neîndeplinind obligațiile privind angajarea. În perioada iulie 2020 – octombrie 2021, în timp ce victima desfășura diverse munci, a fost supusă tratamentelor abuzive. Inculpatul i-a interzis să vorbească la telefon, să părăsească ferma fără permisiune sau să consume băuturi alcoolice. În urma unui conflict, inculpatul l-a agresat pe bărbat, punându-i furca la gât și continuând cu alte acte de violență. Inculpatul a refuzat nejustificat plata integrală pentru munca și serviciile prestate, prejudiciul cauzat fiind de 52 000 lei”, a scris PG.

Același bărbat, în perioada ianuarie–iunie 2022, în urma unei înțelegeri cu cel de al doilea inculpat, a convenit să-i ofere acestuia, un împrumut pentru procurarea unei locuințe, cu condiția ca împrumutatul să lucreze la ferma deținută de inculpat pentru restituirea împrumutului.

„Ca urmare a acestei înțelegeri, inculpatul a recrutat o victimă minoră care s-a stabilit a fi fiica concubinii sale. Profitând de starea de vulnerabilitate a minorei, și prin inducere în eroare cu promisiuni false că va fi remunerată pentru munca prestată, inculpatul a determinat-o să accepte condiții de muncă exploatatoare, fără a fi plătită corespunzător pentru serviciile prestate.”

Inculpații nu și-au recunoscut vinovăția pentru faptele de care au fost acuzați.