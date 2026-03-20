Doi bărbați condamnați la 8 și 9 ani de închisoare pentru tâlhărie violentă comisă în Durlești. Aceștia au intrat într-o locuință și au agresat fizic doi proprietari vârstnici

Doi bărbați au fost condamnați într-un dosar de tâlhărie deosebit de gravă, comisă în august 2024 în orașul Durlești, anunță vineri, 20 martie, Judecătoria Chișinău.

Instanța a stabilit că cei doi bărbați, în vârstă de 20 și 32 de ani, au acționat împreună cu un al treilea complice, anterior condamnat într-o cauză separată, în baza unui plan prealabil.

„În noaptea de 7 august 2024, aceștia au pătruns prin forțarea unui geam într-o locuință din Durlești, având fețele acoperite și au agresat fizic doi proprietari vârstnici. În timpul atacului, au aplicat lovituri repetate și au utilizat un cuțit pentru intimidare și vătămare, după care au sustras bani, bijuterii și un telefon mobil”, a precizat Judecătoria.

Valoarea totală a prejudiciului material cauzat victimelor a fost estimată la peste 51 000 de lei.

Conform Judecătoriei, în urma agresiunii, bărbatul a suferit traumatisme cranio-cerebrale, fracturi și alte leziuni grave, fiind ulterior declarat incapabil de autoservire, iar femeia a suferit plăgi provocate cu obiect tăietor-înțepător și alte traumatisme. Instanța a reținut caracterul deosebit de violent al faptei, precum și vulnerabilitatea victimelor.

Vinovăția inculpaților a fost stabilită în baza unui ansamblu de probe examinate în ședință publică, inclusiv declarațiile victimelor și martorilor, rapoarte de expertiză medico-legală, înregistrări video, obiecte ridicate și urme biologice identificate. Deși inculpații nu și-au recunoscut vina, instanța a constatat că declarațiile acestora se coroborează cu celelalte probe și confirmă participarea la comiterea infracțiunii.

Procesul s-a desfășurat în perioada noiembrie 2024 – martie 2026.

Instanța a concluzionat că acțiunile inculpaților întrunesc elementele infracțiunii de tâlhărie agravată, fiind comise în mod premeditat, coordonat și cu aplicarea violenței periculoase pentru sănătatea victimelor.

Astfel, unul dintre inculpați a fost condamnat la 9 ani de închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, iar al doilea la 8 ani de închisoare.

Totodată, conform sentinței, se încasează în mod solidar, de la cei trei inculpați în beneficiului părților vătămate, suma de 51 284 de lei, și suma de 4178 de lei pentru tratament medical, cu titlu de prejudiciu material.

De asemenea, se încasează în mod solidar, în beneficiului părților vătămate, cu titlu de prejudiciu moral suma de 40 00.