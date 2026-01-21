Doi bărbați au fost condamnați la închisoare pentru șofat în stare de ebrietate. Primul inculpat își va executa pedeapsa 3 ani și 6 luni, iar al doilea – 2 ani și 2 luni

Doi bărbați, de 26 și de 42 de ani, au fost găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere, anunță miercuri, 21 ianuarie, Procuratura Generală (PG).

Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și 6 luni, iar al doilea – la 2 ani și 2 luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Conform unui comunicat, în ambele situații, inculpații au condus vehicule în municipiul Chișinău, încălcând prevederile Regulamentului circulației rutiere, care interzic conducerea sub influența alcoolului și fără permis de conducere.

„În timpul deplasării, aceștia au fost opriți de angajații poliției și supuși testărilor alcoolscopice, rezultatele indicând depășirea limitelor legale: primul inculpat – 0,79 mg/l alcool în aerul expirat, iar al doilea – 0,45 mg/l”, a precizat PG.

În fața instanței, ambii inculpați și-au recunoscut vina.

PG menționează că cei doi au mai fost condamnați pentru fapte similare, „însă nu și-au schimbat comportamentul infracțional”.