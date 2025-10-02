Documente guvernamentale secrete din perioada sovietică, vor fi consultate de cercetători

Astăzi, 2 octombrie 2025, Guvernul a transferat Agenției Naționale a Arhivelor (ANA) 956 dosare reprezentând decizii cu mențiunea „STRICT SECRET” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești pe perioada anilor 1940-1990, se arată în comunicatul de presă emis de ANA.

Temele acoperite de aceste documente sunt dintre cele mai variate: finanțe, economie, industrie, apărare, educație, securitatea statului, știință, construcții capitale, aprovizionare, inclusiv cu produse alimentare, reabilitarea unor victime ale stalinismului (foarte puține) ș.a, scrie sursa citată.

Toate dosarele din acest lot vor putea fi consultate începând cu 1 noiembrie.