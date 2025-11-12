DOC Trei polițiști din cadrul fostului Serviciu Omoruri al Comisariatului General de Poliție au fost condamnați la închisoare pentru privarea ilegală de libertate și corupere pasivă

Trei polițiști din cadrul fostului Serviciu Omoruri al Comisariatului General de Poliție, au fost condamnați la închisoare pentru privarea ilegală de libertate și corupere pasivă în calitate autori și organizatori. La 11 noiembrie, Curtea Supremă de Justiție a emis o hotârâre irevocabilă pe acest caz.

Ruslan Rusu, Vitalie Gorea și Vasile Cebotari, sunt originari din mun. Chișinău. În luna mai 2012, aceștia activau în cadrul Serviciului Omoruri al Comisariatului General de Poliție (CGP). În acel an a fost pornită urmărirea penală privind extorcarea sumei de 10 mii de dolari în scopul de a nu iniția o cauză penală pe numele unei femei și al unui cetățean străin pentru proxenetism. Potrivit plângerii celor doi, persoanele ce s-au prezentat drept angajați ai CGP ar fi primit 2200 de dolari SUA și i-ar fi reținut împotriva voinței lor într-un apartament timp de mai bine de 36 de ore.

CSJ politisti by Ziarul de Gardă

„Completul reține că, după primirea celor 2200 de dolari SUA, Rusu, Gorea și Cebotari au procedat la izolarea victimelor într-un apartament fără vreun temei legal și împotriva voinței acestora. Această măsură a fost menită să asigure achitarea restului sumei de bani, constituind o formă de constrângere directă a acestora. Izolarea celor doi nu a fost documentată în niciun fel. Rusu, Gorea și Cebotari au supravegheat permanent victimele, împiedicând orice contact cu autoritățile sau persoane externe care ar fi putut facilita denunțarea faptei. Izolarea a durat mai mult de 36 de ore. Deși victimele nu au fost formal încarcerate, faptul că ele au fost izolate timp de peste 36 de ore și nu au putut decide singure încotro să meargă, coroborat cu presiunea la care au fost supuse în această perioadă, reprezintă o privare de libertate. Acțiunile lui Rusu, Gorea și Cebotari depășesc limitele infracțiunii de corupere pasivă. Extorcarea coruperii pasive a fost consumată în CGP, atunci când victimele au fost amenințate cu întemnițarea într-o cauză penală dacă nu plătesc bani”, se arată în decizia adoptată de completul format din judecătorii Stella Bleșceaga, Ghenadie Eremciuc și Vladislav Gribincea.

Magistrații i-au condamnat pe Ruslan Rusu, Vitalie Gorea și Vasile Cebotari la o pedeapsa definitivă de nouă ani de închisoare, în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime 60 de mii de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de cinci ani fiecare.

Termenul de executare a pedepsei cu închisoarea se va calcula din ziua reținerii, cu includerea în acest termen a perioadei aflării acestora în stare de arest. Totuși Curtea Supremă a dispus pentru cei trei foști polițiști executarea parțială a pedepsei cu închisoarea, stabilind ca patru ani și șase luni din durata acesteia să fie executați efectiv în penitenciar de tip semiînchis, iar restul de patru ani și șase luni să fie suspendați condiționat, perioada respectivă urmând a fi considerată termen de probațiune.

La fel, judecătorii a dispus confiscarea sumei de 2200 de dolari de la Ruslan Rusu, Vitalie Gorea și Vasile Cebotari, în beneficiul statului.