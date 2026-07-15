DOC Proxenetism, răpire, jaf și viol. Un tânăr a fost condamnat la 15 ani de închisoare. Victima: „Ei vor scoate copilul minor, în vârstă de 1 an și 7 luni din centrul de plasament, îl vor chinui și îl vor filma”

Un tânăr, pe nume Vladimir Gherman, a fost găsit vinovat de proxenetism, răpire, jaf, viol și determinarea victimei să facă declarații mincinoase. Victima susține că a fost agresată fizic, urcată cu forța într-un automobil și dusă într-o zonă forestieră din apropierea orașului Sîngera, unde a fost violată și filmată, iar ulterior amenințată cu moartea.

Conform sentinței, inculpatul, împreună cu concubina sa, a constrâns victima să presteze servicii sexuale contra plată și a amenințat-o că îi „va scoate copilul minor, în vârstă de 1 an și 7 luni, din centrul de plasament, îl va chinui și îl va filma”. În paralel, pe rolul Judecătoriei Chișinău se află un dosar în care și concubina inculpatului este acuzată de proxenetism.

Declarațiile victimei. „Se uitau la incident ca la un spectacol”

Magistrata Judecătoriei Chișinău, Liudmila Beșliu, l-a condamnat pe Vladimir Gherman, după ce cauza a fost examinată în procedură simplificată, inculpatul și-a recunoscut integral vina și a solicitat judecarea dosarului în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Potrivit victimei, aceasta a fost agresată pe strada Calea Basarabiei, lângă o gheretă, unde se aflau niște paznici, dar care nu au intervenit. Agresorii fiind inculpatul și concubina sa, ambii au luat bani de la victimă după ce au constrâns-o să ofere servicii sexuale contra plată. Cei doi au fost însoțiți de un alt tânăr, care era pe post de șofer.

„Vladimir a agresat-o fizic, aplicându-i o palmă peste față, iar aceasta a căzut la pământ. Alte două persoane au ieșit din mașină și i-au cerut să urce în automobil, însă ea a refuzat. Vladimir a început să țipe și să o insulte. Ea s-a ridicat de jos și s-a deplasat spre paznici, iar Vladimir a mutat mașina mai în spate pentru a-i ascunde numerele. Deoarece a refuzat să urce în mașină, Vladimir s-a înfuriat și a lovit-o din nou peste față, iar ea a avut impresia că va leșina. Ulterior, acesta a ridicat-o de corp și a urcat-o forțat pe bancheta din spate a automobilului. Niciuna dintre persoanele prezente nu a chemat poliția, dar se uitau la incident ca la un spectacol”, se arată în declarațiile părții vătămate făcute în instanța de judecată.

Unul din paznicii care a văzut cele întâmplate a declarat că nu a apelat la poliție, deoarece „pe str. Calea Basarabiei permanent stau diferite fete, care practică prostituția, permanent se ceartă între ele și s-a gândit că, este doar o ceartă între ele. Mai mult ca atât, fata urcată în mașină, doar plângea și nu striga pe cineva în ajutor. Nu cunoaște cine erau acele persoane, era întuneric și le-a văzut doar din depărtare”, a povestit martorul instanței.

„Mi-a spus că, dacă vreau să mai fiu în viață, să fac ce-mi spune”

După ce a fost agresată fizic, victima a fost urcată cu forța într-un automobil și transportată într-o zonă forestieră din apropierea localității Sîngera. Ea a declarat că a fost obligată să se dezbrace în frig pe timpul nopții și să întrețină raporturi sexuale împotriva voinței sale cu inculpatul. Cele întâmplate au fost filmate.

„Mi-a spus că, dacă vreau să mai fiu în viață, să fac ce-mi spune. Fiind speriată, eram nevoită să fac ce îmi spunea”, a relatat victima. Conform sentinței, înregistrările video ridicate în cadrul anchetei au surprins victima plângând și implorând agresorii să înceteze. La un moment dat, aceasta spune: „Nu vă bateți joc de mine”, în timp ce este amenințată și forțată să execute ordinele primite. Potrivit materialelor dosarului, în apropierea victimei se aflau două bâte din lemn, iar instanța a apreciat că acestea au amplificat starea de teroare și „au anihilat orice posibilitate reală de a se opune”.

Amenințări la adresa copilului victimei

Instanța a mai reținut că agresiunile nu s-au limitat la violențele din pădure. După comiterea faptelor, victima a fost amenințată pentru a-și modifica declarațiile într-un alt dosar penal. Potrivit declarațiilor acesteia și probelor administrate, victimei i s-a spus că, dacă va continua să colaboreze cu organele de drept, va fi omorâtă, iar amenințările au vizat inclusiv copilul său minor.

„În timp ce se deplasau cu automobilul au început amenințări dacă se va adresa organelor de poliție, ei îi vor scoate copilul minor, în vârstă de 1 an și 7 luni din centrul de plasament și îl vor chinui și îl vor filma”, a declarat victima de ofițerului de urmărire penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Rîșcani, din municipiul Chișinău în calitate de parte vătămată.

Procurorul a susținut că probele demonstrează participarea inculpatului la toate episoadele infracționale și a solicitat condamnarea acestuia. Apărarea a susținut cererea inculpatului de examinare a cauzei în procedură simplificată. În fața instanței, Gherman Vladimir și-a recunoscut integral vinovăția pentru toate capetele de acuzare și a declarat că nu contestă faptele descrise în rechizitoriu. Totodată, în declarațiile sale, acesta a încercat să minimalizeze unele împrejurări, susținând că se afla în stare de ebrietate.

De ce instanța a redus cu o treime limitele maxime ale pedepsei

Judecătoarea Liudmila Beșliu a constatat că vinovăția inculpatului este demonstrată prin propriile declarații, coroborate cu mărturiile victimei, declarațiile martorilor, înregistrările video și celelalte probe administrate.

Instanța a reținut că lipsa consimțământului victimei este dovedită inclusiv prin declarațiile inculpatului, care a recunoscut că femeia plângea și refuza atât raportul sexual, cât și filmarea. Instanța a apreciat că întreaga faptă a fost comisă în condiții de constrângere fizică și psihică.

De asemenea, instanța a reținut că inculpatul a recunoscut că a urcat victima cu forța în automobil și că aceasta nu ar fi avut posibilitatea reală să fugă, concluzionând că libertatea de mișcare i-a fost suprimată în mod efectiv.

„Instanța este obligată să aplice beneficiul prevederilor art. 70 alin. (31 ) Cod penal, reducând cu o treime limitele maxime ale pedepsei în cazul inculpatului Gherman Vladimir, ghidându-se după următoarele motive temeinice de individualizare, criteriul vulnerabilității de vârstă, inculpatul a acționat la vârsta de 19 ani, perioadă în care discernământul este în deplină formă de consolidare. Lipsa studiilor medii complete completează profilul unui tânăr care a luat decizii pripite, specifice lipsei de experiență de viață, fără a denota o orientare infracțională profundă. Inculpatul se află într-o relație de concubinaj, din care au rezultat 3 copii minori aflați integral în întreținerea sa. Acesta prestează munci ca și constructor zilier, obținând venituri prin efort fizic onest cu unicul scop de a asigura subzistența copiilor săi”, a explicat instanța.

Pedeapsa pentru fiecare capăt de acuzare

Inculpatul a fost recunoscut vinovat pe mai multe capete de acuzare:

pentru proxenetism, fiind aplicată o pedeapsă cu închisoare pentru un termen de 3 ani, cu executarea acesteia într-un penitenciar de tip semiînchis.

pentru răpirea unei persoane, fiind aplicată o pedeapsă de 5 ani într-un penitenciar de tip semiînchis.

pentru jaf, însoțit de aplicarea sau amenințarea aplicării violenței nepericuloase pentru viața sau sănătatea persoanei, cu o pedeapsă de închisoare pe un termen de 4 ani cu executarea acesteia într-un penitenciar de tip semiînchis, și cu aplicarea amenzii în sumă de 42500 de lei.

pentru viol în circumstanțele agravante, cu o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 ani cu executarea acesteia într-un penitenciar de tip semiînchis.

pentru determinarea la depunerea de declarații mincinoase, cu o pedeapsă de 6 luni în penitenciar.

Astfel, pentru mai multe infracțiuni Vladimir Gherman a fost condamnat în prima instanță la o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis și cu amendă în sumă de 42500 de lei.

Termenul executării pedepsei în privinţa lui Gherman Vladimir se va calcula din momentul pronunţării prezentei sentinţe, cu includerea în termenul de executare a pedepsei a perioadei aflării acestuia în stare de arest preventiv începând cu 17.11.2025, până la 10.07.2026. Până la data când sentinţa în cauză va deveni definitivă, inculpatul va rămâne în arest preventiv, pentru asigurarea punerii în executare a pedepsei cu închisoarea.

La fel, instanța a dispus ca statul să încaseze de la inculpat 18478 de lei pentru cheltuielile judiciare suportate pentru efectuarea rapoartelor de expertiză. Sentința a fost emisă la 10 iulie 2026 și este cu drept de atac la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile din momentul pronunțării acesteia.

Sentință tânăr proxenetism și viol by Ziarul de Gardă