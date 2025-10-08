DOC Motivele excluderii din cursa electorală a partidului „Moldova Mare”. Sesizări de la SIS și Poliție, informații de la CNA și două investigații jurnalistice – printre probe. Instanța: „Depășesc cu mult orice dubiu rezonabil cu privire la săvârșirea de către partid a faptelor imputate”

Serviciul de Informații și Securitate a constatat că Victoria Furtună ar fi cerut și primit circa 350 de mii de euro de la o persoană apropiată lui Șor pentru a acoperi cheltuielile partidului în campania electorală. Informația se regăsește în hotărârea Curții de Apel Centru prin care partidul „Moldova Mare”, condus de Furtună, a fost scos din cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Excluderea formațiunii din alegeri are la bază informațiile transmise de Serviciul de Informații și Securitate, Poliție și Centrul Național Anticorupție, care au făcut referire inclusiv la investigația sub acoperire a ZdG „Armata digitală a Kremlinului”, dar și o sesizare depusă de Tudor Ulianovschi, președintele Partidului Social Democrat European, care a făcut referire la o investigație jurnalistică realizată de jurnaliștii de la portalul „NordNews”.

ZdG a citit și analizat hotărârea instanțelor de judecată în dosarul excluderii Partidului „Moldova Mare” din alegeri și vă prezintă motivele care au stat la baza deciziei.

SIS: Furtună a cerut peste 350 de mii de euro de la o persoană apropiată lui Șor pentru a acoperi cheltuielile partidului

Într-o sesizare a Serviciului de Informații și Securitate (SIS), analizată de instanța de judecată, se indică faptul că Partidul „Moldova Mare” a fost preluat de „gruparea criminală Șor”, iar în spatele procesului s-ar fi aflat Federația Rusă. SIS anunță că susținerea financiară a partidului a fost asigurată prin intermediul ONG-ului „Eurasia”, „iar ulterior, către partid au migrat activiști și membri ai partidelor afiliate grupării criminale, precum partidul «Șansă», partidul «Forţa de Alternativă şi de Salvare a Moldovei», partidul «Renaștere», partidul «Victorie» etc.”

Reprezentanții SIS au susținut în instanță că mai multe surse informaționale apropiate „grupării Șor” ar fi fost folosite pentru a promova partidul condus de Victoria Furtună. Astfel, Serviciul susține că a identificat surse publice care arată că în septembrie, angajați ai unor call centre din Rusia ale blocului „Victorie”, afiliat lui Șor, au colaborat cu persoane din R. Moldova pentru a organiza întâlniri electorale cu Victoria Furtună și membrii Partidului „Moldova Mare”.

„De asemenea, SIS a precizat că în luna august 2025, grupurile de tineri coordonate de către organizația «Eurasia», sub paravanul organizației «Tineretul ortodox», au primit indicația de la coordonatori din Federația Rusă de a intensifica pelerinajele în locații de cult din R. Moldova și de a promova lupta pentru «valori ortodoxe». Beneficiarul măsurilor era partidul «Moldova Mare» și liderul acestuia, Victoria Furtună. Astfel, tinerii au distribuit materiale și au realizat întâlniri cu reprezentanții partidului, cu mediatizarea prin rețelele internaționale a imaginii Victoriei Furtună din perspectiva apărătorului «valorilor ortodoxe»”, se menționează în hotărârea CA Centru, cu referire la informațiile SIS.

Conform datelor SIS, 278 de persoane din cei 823 de membri ai formațiunii politice figurează în calitate de beneficiari de tranzacții prin intermediul băncii comerciale „Promsviazbank” din Federația Rusă (aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina, n.r.) din partea «grupului criminal Șor».

„Potrivit informației furnizate de SIS și atașate la prezenta cauză, se mai menționează că Victoria Furtună a solicitat de la cetățeanul Alexandr Petrov (persoană din anturajul lui Ilan Șor, responsabil de gestionarea circuitelor financiare tenebre și de organizare a livrării numerarului pe canale clandestine în R. Moldova pentru desfășurarea activităților partidului) în convorbirea cu acesta mijloace financiare necesare pentru achitarea serviciilor curente ale partidului, pentru luna iunie – 50 de mii de euro, iulie – 300 de mii de euro și august – 370 de euro. Sumele au fost transmise partidului politic în luna septembrie 2025, când partidul «Moldova Mare» avea statut de concurent electoral în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Persoana care a recepționat banii și i-a transmis Victoriei Furtună figura anterior în calitate de angajat al SRL «Thor Security Group»”, se stipulează în decizia instanței de apel.

În aceeași notă a SIS se mai menționează că la etapa depunerii listei de candidați la funcția de deputat din partea partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună ar fi coordonat-o cu un oarecare Anton Tregub, cetățean rus, apropiat al oligarhului Ilan Șor, care i-ar fi indicat ce persoane să includă.

Deschide.md a scris anterior că Anton Tregub este născut în regiunea Krasnodar din Federația Rusă, iar în perioada 19–21 noiembrie 2021, acesta a efectuat o vizită în R. Moldova, implicându-se în campania electorală a Marinei Tauber pentru funcția de primar al municipiului Bălți. Ulterior, în anul 2024, acesta s-ar fi implicat în acordarea suportului operațional echipei de campanie a partidului „Renaștere”, afiliat condamnatului fugar Ilan Șor.

„În calitate de concurent electoral, SIS a conchis că partidul «Moldova Mare» a folosit fonduri financiare și materiale nedeclarate de o proveniență externă și gestionate de un grup criminal organizat (…)”, subliniază hotărârea instanței.

Membri ai fostului partid „Șor” – participanți la întrunirile organizate de partidul „Moldova Mare”?

Într-o altă sesizare, Inspectoratul de Poliție (IP) Orhei susține că pe 21 septembrie a înregistrat două apeluri telefonice privind implicarea unor copii, dar și privind prezența unor activiști ai fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional, în cadrul întrunirii electorale organizate de partidul „Moldova Mare” în scuarul „Mihai Eminescu” din municipiul Orhei și scuarul Consiliului raional Orhei. Oamenii legii au efectuat acțiuni procesuale.

„S-a constatat că în perioada 15–21 septembrie 2025, la întrunirile organizate de partidul «Moldova Mare» în municipiul Orhei au fost prezenți angajații din cadrul întreprinderilor subordonate Primăriei municipiului Orhei și membrii, simpatizanții activi ai partidelor afiliate fostului partid «Șor», declarat neconstituțional, fapte confirmate prin declarațiile persoanelor audiate cu privire la circumstanțele documentate…, care au menționat că anterior au fost membri ai fostului partid «Șor», iar în prezent sunt membri și simpatizanți ai autointitulatului bloc politic «Victoria-Победа» și în mod organizat se adună la toate întrunirile organizate de partidul politic «Moldova Mare», în cadrul cărora primesc indicații directe să voteze acest partid la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025”, au remarcat reprezentanții IP Orhei, menționând că o mare parte din persoanele participante la întrunirile organizate de Victoria Furtună și susținătorii săi au fost trase la răspundere contravențională pentru fapte de corupere electorală.

Investigația ZdG „Armata digitală a Kremlinului (II)”, parte a unei sesizări INI

O altă sesizare a Inspectoratului Național de Investigații (INI) din cadrul Inspectoratului General al Poliției (IGP) include investigația sub acoperire a Ziarului de Gardă „Armata digitală a Kremlinului (II)”. Inspectoratul susține că în anchetă sunt descrise și demonstrate „acțiuni de planificare și desfășurare a activităților de dezinformare și manipulare în mediul online, activităților de promovare a imaginii formațiunii politice «Moldova Mare» și liderului acesteia, Victoria Furtună, precum și activităților de denigrare a imaginii guvernării, entităților statului R. Moldova și parcursului european al țării.”

Astfel, în urma anchetei ZdG, oamenii legii au constatat asocierea între partidul condus de Victoria Furtună și blocul „Victorie”, afiliat oligarhului Ilan Șor, precum și finanțarea ilegală a formațiunii politice.

„Activând în calitate de jurnalist al instituției de presă «Ziarul de Gardă», în lunile martie – septembrie 2025, a participat la o investigație jurnalistică în cadrul căreia a stabilit că sute de persoane ce au activat în mediul online au fost repartizate în trei echipe, care încorporau zonele de Sud, Centru și Nord ale R. Moldova, pentru aceste activități fiind remunerate financiar direct din Federația Rusă, fiindu-le achitate așa-numitele remunerări financiare lunare ce variau între 600 și 3000 lei, achitate prin transferuri bancare în ruble rusești, efectuate prin intermediul băncii ruse «Банк ПСБ» – Promsvyazbank. Concomitent, pe durata investigației jurnalistice, a stabilit că în campania electorală din acest an, așa-numiții «infolideri», la 13 septembrie 2025, au fost informați direct că în continuare activitățile lor în mediul online vor fi îndreptate exclusiv la promovarea imaginii formațiunii politice «Moldova Mare» și a liderului acesteia, Victoria Furtună (…)”, scrie în sesizare.

O sesizare la CEC a depus și președintele Partidului Social Democrat European (PSDE), Tudor Ulianovschi, care a făcut trimitere la investigația sub acoperire „Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală” a portalului „NordNews”. Materialul jurnalistic demonstra, din nou, legături între gruparea Șor și Partidul „Moldova Mare”, informații confirmate și de Centrul Național Anticorupție (CNA).

„Audierea unor persoane în cadrul cauzelor penale din gestiune indică asupra faptului că partidul «Moldova Mare» ar fi susținut financiar de Ilan Șor, iar la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, acesta urmеаză să redirecționeze toate sursele finanсiаrе ilicite pentru соruреrеа persoanelor în vederea ехеrсitării dreptului de vot în favoarea acestui partid.

La fel, din declarațiile obținute în cadrul саuzеlоr penale din gestiune, s-a constatat că pe 22 iulie 2025, unul dintre participanții la procesul penal audiat în cadrul cauzei реnаlе а confirmat о întâlnire cu șefa de presă а partidului «Moldova Mare», саrе este responsabilă de рrоmоvarea în spațiul media а partidului menționat, dar și organizarea unor activități de dezinformare а cetățenilor referitor la ideologiile unor partide politice și avantajarea imaginii partidului «Moldova Mare». Modalitatea de remunerare а acestor persoane a fost documentată în cadrul urmăririi penale. S-a constatat că aceste persoane au convenit să promoveze în spațiul media partidul respectiv în schimbul sumei de 10 000 de euro, dintre care 2000 de euro urmând а fi achitați oficial și diferența de 8000 de euro prin intermediul unor terțe persoane, planând astfel anumite suspiciuni rezonabile în ceea ce privește proveniența mijloacelor financiare pentru serviciile menționate (…)”, se indică în hotărârea instanței.

Partidul „Moldova Mare” a respins acuzațiile și s-a considerat discriminat

Reprezentanții partidului „Moldova Mare” au afirmat în fața instanței că formațiunea nu ar fi beneficiat de un tratament egal în raport cu celelalte partide, susținând că pe durata campaniei electorale, participarea sa „cu drepturi depline” ar fi fost obstrucționată prin „crearea intenționată de obstacole orchestrate de CEC”.

Astfel, reprezentanții formațiunii au susținut că ar fi fost excluși „arbitrar” din alegeri și au acuzat CEC și SIS că ar fi „falsificat” documente oficiale.

„În viziunea reclamantului, se constată aplicarea dublelor standarte, deoarece în cazul partidului «Moldova Mare», doar o pretinsă investigație jurnalistică și un șir de sesizări de la inspectoratele teritoriale de poliție, SIS, CNA, fără existența unui act judecătoresc definitiv, a servit temei de excludere din cursă (…). Totodată, partidul «Moldova Mare» consideră că autoritatea pârâtă – CEC – nu a acționat cu integritate, manifestând o favorizare fățișă a altor candidați electorali în materie de transparență și furnizare a datelor din procedura administrativă (…)”, se arată în hotărârea instanței.

Pe 28 septembrie, în ziua alegerilor parlamentare din R. Moldova, CA Centru a respins contestația depusă de partidul condus de Victoria Furtună împotriva hotărârii prin care acesta a fost exclus din cursa electorală. Judecătorii au stabilit că hotărârea CEC din 26 septembrie 2025 este „una legală, justificată şi proporţională, iar aprobarea acesteia a avut loc în conformitate cu prevederile legale şi principiile de drept internaţionale.”

Tot în acea zi, avocatul Igor Hlopețchi, care a candidat la funcția de deputat din partea formațiunii politice, a declarat că „democrația a murit, dreptul de a alege deja nu mai există la cetățenii R. Moldova (…)”. Totuși, el a zis că „Partidul «Moldova Mare» este gata să fie martirul acestor alegeri, doar cu scopul să detronăm acest regim criminal.”

Argumentele instanței

Analizând probele, judecătorii CA Centru au constatat faptul că excluderea din cursă a partidului „Moldova Mare” s-a dovedit a fi „singurul remediu eficace pentru a opri vicierea alegerilor”. Potrivit instanței, măsurile mai blânde prevăzute de lege nu ar fi putut corecta situația.

„Un avertisment sau o amendă ar fi fost ignorate sau absorbite fără dificultate de către un actor susținut material aproape nelimitat din exterior”, subliniază judecătorii Victoria Sîrbu, Andrei Cașcaval și Lucia Bagrin.

Prin urmare, instanța de apel apreciază că toate categoriile de probe (documente financiare interne, convorbiri și mesaje interceptate cu curatorii externi, probe privind coruperea alegătorilor, n.r.) „se susțin reciproc și conturează o imagine coerentă asupra evenimentelor”.

„Avem dovada fluxului masiv de bani din exterior, dovada cheltuirii lor planificate în campanie, dovada influenței străine directe asupra deciziilor partidului și dovada recurgerii la mijloace ilegale (mituire) pentru a obține voturi. Această multitudine de date, cifre exacte, conversații datate și acțiuni confirmate depășește cu mult orice dubiu rezonabil cu privire la săvârșirea de către partid a faptelor imputate și la caracterul sistematic al acestor fapte. Cu alte cuvinte, nu ne aflăm în situația unei simple suspiciuni sau a unor informații neconfirmate (cum era în cazul Patria), ci în fața unui dosar cu probatoriu solid, cu elemente directe și convergente. Prin urmare, premisa factuală a măsurii de excludere este una fermă și convingătoare, eliminând riscul de arbitrar sau eroare judiciară sub acest aspect (…). Există în dosar transcrieri ale discuțiilor purtate de Victoria Furtună (alias «venera472 ») cu persoanele de legătură din Federația Rusă – «maximb» (Anton Tregub) și «sasha610» (Alexandr Petrov). Aceste conversații confirmă în mod nemijlocit transferurile de bani”, argumentează judecătorii de la CA Centru.

CSJ: „Niciunul dintre temeiurile invocate nu se confirmă”

În aceeași zi, reprezentanții formațiunii politice au atacat decizia CA Centru la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), însă magistrații Stela Procopciuc, Oxana Parfeni și Diana Stănilă au declarat recursul inadmisibil. Potrivit completului de judecată al CSJ, CA Centru a examinat toate probele administrate, inclusiv documentele oficiale și sesizările organelor competente, iar aprecierea instanței „nu este arbitrară, ci fundamentată pe un ansamblu probatoriu concret și pertinent”.

„Pretențiile recurentului de «falsificare» sau «irelevanță» a probelor sunt simple afirmații nesusținute. Mai mult, instanța a motivat în detaliu de ce probele prezentate de CEC sunt suficiente și relevante pentru a justifica măsura anulării înregistrării. Simplul fapt că partea nu este de acord cu aprecierea probelor nu echivalează cu o arbitraritate (…). Așadar, completul de judecată al CSJ menționează că recursul depus de partidul «Moldova Mare» conține obiecții de fapt şi de drept, care au fost analizate minuțios de către CA Centru, fiind apreciate în mod corespunzător. Niciunul dintre temeiurile invocate nu se confirmă. Hotărârea instanței de fond respectă jurisprudența CSJ, nu deschide probleme noi de drept, privește exclusiv drepturile părților din proces și este întemeiată pe probe suficiente, evaluate în mod rezonabil”, au accentuat judecătorii CSJ.