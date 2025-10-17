DOC Litigiul cu ANI rămâne la CA Centru. CSJ spune NU angajatei Poliției de Frontieră, depistată anterior cu avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei

Larisa Bivol, angajata Poliției de Frontieră, depistată în februarie 2025 cu o avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei și aflată în litigiu cu Autoritatea Națională de Integritate (ANI), a solicitat Curții Supreme de Justiție (CSJ) strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță de același grad.

Cererea i-a fost însă respinsă de magistrații Curții. Decizia a fost pronunțată pe 16 octombrie 2025 de judecătoarele Stela Procopciuc, Oxana Parfeni și Diana Stănilă.

Pe 24 martie 2025, Larisa Bivol a înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva Autorității, solicitând anularea actului de constatare nr. 20 din 25 februarie 2025, prin care a fost depistată cu o diferență substanțială și deținerea unei averi nejustificate în valoare totală de 493 387 de lei. În aceeași zi, cauza civilă a fost repartizată aleatoriu judecătorului-raportor Andrei Cașcaval, de la Curtea de Apel Centru.

Pe 12 octombrie 2025 însă avocatul lui Bivol, Andrian Fetescu, a depus o cerere prin care a cerut strămutarea cauzei de la Curtea de Apel Centru la o altă instanță egală în grad. În motivarea cererii, s-a invocat faptul că instanța de apel are „o practică constantă pe dosarele cu ANI”.

„Drept urmare, consideră că a fost formată o opinie preconcepută în favoarea autorității publice. Astfel, răsturnarea practicii deja stabilite va fi un lucru greu de efectuat, iar continuarea examinării cauzei de prezenta instanță va duce la încălcarea dreptului la un proces echitabil stabilit de legislația națională și internațională. Susține că Jurisprudența CEDO subliniază importanța imparțialității instanțelor. Art. 6 p. 1 din CEDO cere ca instanța să fie imparțială, ceea ce implică absența prejudecăților sau a părtinirii. Imparțialitatea poate fi dovedită prin diverse metode. În opinia solicitantei, din aceste considerente, strămutarea cauzei la o altă instanță de același grad va garanta imparțialitatea instanței de judecată, din motiv că instanța nu va fi limitată de practica stabilită la soluționarea cauzei respective (…)”, arată hotărârea CSJ.

De cealaltă parte, completul de judecată al CSJ argumentează că cererea de strămutare „nu indică în mod clar și expres temeiul de drept aplicabil din Codul administrativ, actul normativ relevant pentru examinarea prezentei cauze”.

„Deși se face trimitere la art. 43 alin. (2) lit. f) din Codul de procedură civilă, nu se argumentează în ce măsură dispozițiile din Codul administrativ ar permite sau justifica aplicarea acestor prevederi într-un litigiu de contencios administrativ (…).

În ceea ce privește motivul invocat și pus la baza cererii de strămutare, completul de judecată reține că simpla menționare a unor soluții adoptate anterior nu constituie, în sine, dovada unei lipse de imparțialitate. Diferențele de jurisprudență nu reprezintă o prezumție de părtinire, ci pot fi explicate prin particularitățile de fapt și de drept ale fiecărei cauze (…).

Pentru aceste motive, completul de judecată al Curții Supreme de Justiție constată că cererea de strămutare formulată de avocatul Fetescu Andrian, în interesele Larisei Bivol, este neîntemeiată și urmează a fi respinsă (…). Restituie cauza de contencios administrativ, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Larisa Bivol împotriva Autorității Naționale de Integritate cu privire la contestarea actului administrativ Curții de Apel Centru pentru examinarea cererii de chemare în judecată”, argumentează magistrații CSJ.

Depistată de ANI cu avere nejustificată de aproape jumătate de milion de lei

Pe 25 februarie 2025, ANI a emis un act de constatare în privința unui funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, stabilindu-se avere cu caracter nejustificat. Conform documentului, este vorba despre Larisa Bivol.

În cazul ofițerei principale, care activează în cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, și membrii familiei sale, a fost constatată o diferență substanțială și deținerea averii cu caracter nejustificat în mărime totală de 493 387 de lei, avere dobândită pe parcursul anilor 2020 și 2023.

„Funcționarului public cu statut special îi vor fi încetate raporturile de muncă după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești prin care se va confirma existența averii nejustificate sau din data rămânerii definitive a actului de constatare. În baza actului de constatare, cauza va fi transmisă în instanța de judecată competentă spre examinare, în vederea dispunerii confiscării averii nejustificate”, notează ANI.

Larisa Bivol ar urma să fie decăzută din dreptul de a exercita anumite funcții pe o perioadă de 3 ani, cu excepția funcțiilor elective, fiind înscrisă în Registrul de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau o funcție de demnitate publică.

Bivol a fost angajată în funcția publică cu statut special în august 2019.