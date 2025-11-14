DOC Înalta Curte declară inadmisibile sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate ridicate de patru magistrați demiși asupra Legii privind evaluarea externă

Magistrații Curții Constituționale (CC) au declarat joi, 13 noiembrie, inadmisibile sesizările a patru judecători care n-au promovat evaluarea externă, fiind eliberați din funcții și privați de dreptul de a exercita funcția de judecător și alte funcții de demnitate publică timp de cinci sau șase ani. Demersurile acestora se referă la excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea privind evaluarea externă a judecătorilor, procurorilor și modificarea unor acte normative.

Mai exact, sesizările privind excepțiile de neconstituționalitate au fost depuse de judecătorii aflați în demisie, Ala Malîi (Curtea de Apel Centru), Dorin Dulghieru (Curtea de Apel Centru), Oxana Mironov (Curtea de Apel Nord) și Grigore Dașchevici (Curtea de Apel Centru), care se află în litigii cu Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Comisia de evaluare a judecătorilor. Astfel, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) va continua să examineze contestațiile depuse de cei patru magistrați eliberați din funcții.

Înalta Curte a stabilit că sesizările „nu întrunesc condițiile de admisibilitate și nu pot fi acceptate pentru examinare în fond”.

Sursa foto: CC

„Pornind de la rolul constituțional al Consiliului Superior al Magistraturii, precum și de la competența acestuia în problemele de carieră și tragere la răspundere a judecătorilor, Curtea consideră că recunoașterea prerogativei Consiliului în materia stabilirii duratei interdicției de a ocupa funcții de demnitate publică, aplicate subiectului evaluat negativ, reprezintă o măsură rezonabilă.

Curtea constată că marja discreționară a Consiliului în acest domeniu nu este nelimitată. Potrivit legii, Consiliul este obligat să emită o hotărâre motivată (articolul 18 alin. (3) din Legea nr. 252 din 17 august 2023), în care să dea apreciere tuturor împrejurărilor relevante care au impus adoptarea soluției pe caz, inclusiv să motiveze individualizarea duratei interdicției aplicate (…)”, se spune în hotărârea CC.

Ala Malîi a fost eliberată din funcție și privată de de dreptul de a exercita funcția de judecător și alte funcții de demnitate publică timp de 5 ani, printr-o decizie a CSM din iunie 2025. Dorin Dulghieru a fost demis în urma unei hotărâri a Consiliului din iunie 2025. CSM a dispus eliberarea din funcție a magistratei Oxana Mironov în iulie 2025, iar a judecătorului Grigore Dașchevici pe 15 iulie 2025.