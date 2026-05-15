DOC Înalta Curte declară „inadmisibilă” sesizarea deputaților din opoziție în legătură cu numirea lui Recean și Popescu drept emisari speciali

Magistrații Curții Constituționale (CC) au declarat „inadmisibilă” sesizarea depusă de deputații Diana Caraman, Igor Dodon, Gaik Vartanean și Vasile Costiuc privind controlul constituționalității decretelor semnate de președinta Maia Sandu, prin care Nicu Popescu a fost numit în calitate de emisar special pentru afaceri europene, iar fostul premier Dorin Recean drept emisar special pentru dezvoltare și reziliență. Decizia a fost pronunțată de Înalta Curte pe 14 mai.

Înalta Curte a apreciat că sesizările „care urmăresc, în esență, verificarea modului de aplicare a legii prin acte administrative individuale nu întrunesc condițiile de admisibilitate, întrucât controlul Curții vizează exclusiv conformitatea actelor cu Constituția, nu legalitatea lor”.

„(…) Vizează desemnarea unor emisari speciali. Aceste funcții nu sunt stabilite de Constituție și nu au un rol fundamental în ordinea constituțională a statului. Prin urmare, Curtea nu poate declanșa controlul de constituționalitate al acestor decrete, deoarece chestiunile sesizate de autorii sesizării țin de legalitatea actelor administrative”, susțin judecătorii CC.

Autorii sesizării au susținut însă că atribuțiile președintelui R. Moldova „sunt stabilite în mod limitativ și nicio dispoziție constituțională nu-i acordă dreptul de a crea funcții noi cu caracter politico-administrativ, cu competențe în domeniul politicii externe, al dezvoltării sau al rezilienței statului, în afara cadrului legal adoptat de Parlament”.

„(…) În opinia autorilor, instituirea acestor funcții prin acte infra-legale creează riscul eludării controlului parlamentar asupra organizării autorităților publice și asupra cheltuielilor bugetare aferente, afectând astfel principiile statului de drept și supremației Constituției (…)”, se mai menționează în document.

Dorin Recean și Nicu Popescu, numiți emisari speciali

Pe 31 octombrie 2025, Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Ulterior, Popescu a renunțat la mandatul de deputat.

„Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de a dezvolta relațiile cu partenerii strategici ai țării pentru consolidarea păcii și securității, în strânsă cooperare cu președintele, Guvernul și Parlamentul”, precizează Președinția.

Nicu Popescu a deținut anterior funcția de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene. Acesta a ocupat fotoliul de ministru de Externe, începând din iunie 2019, în Guvernele conduse de Maia Sandu, Natalia Gavrilița și Dorin Recean până în ianuarie 2024.

„În această calitate, a condus eforturile diplomatice ale R. Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a promovat consolidarea relațiilor cu statele membre ale UE, SUA și alți parteneri ai țării noastre”, menționează Președinția.

De asemenea, Nicu Popescu este co-director al Programului de Securitate Europeană la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), cu sediul la Paris.

În decembrie 2025, fostul prim-ministru Dorin Recean, care anterior declarase că „nu va continua să fie în viața publică și viața politică”, a fost numit în funcția de emisar special pentru dezvoltare și reziliență.

Conform unui comunicat de presă emis de Președinție, emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a „contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității statului de a preveni și combate amenințările de tip hibrid la adresa securității naționale”.

Mandatul prevede, totodată, promovarea imaginii R. Moldova în cadrul platformelor și organizațiilor internaționale dedicate rezilienței și securității, precum și schimbul de bune practici cu țările partenere. De asemenea, emisarul special ar urma să contribuie la mobilizarea sprijinului necesar pentru consolidarea rezilienței instituționale, economice și sociale a țării.

Dorin Recean a fost prim-ministru al R. Moldova din luna februarie 2023 până în noiembrie 2025. La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Recean s-a aflat pe locul doi în lista candidaților PAS la funcția de deputat.