Deputatul Nicu Popescu a fost numit emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta a semnat decretul

Nicu Popescu a fost numit în funcția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 31 octombrie, decretul privind numirea acestuia, anunță Președinția. Astfel, Popescu a anunțat că va renunța la mandatul de deputat pe care-l deține.

„Emisarul special pentru afaceri europene și parteneriate strategice are mandatul de a consolida sprijinul pentru aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, de a avansa dimensiunea politică a procesului de aderare și de a dezvolta relațiile cu partenerii strategici ai țării pentru consolidarea păcii și securității, în strânsă cooperare cu președintele, Guvernul și Parlamentul”, precizează Președinția.

Nicu Popescu a deținut anterior funcția de viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene. Popescu a ocupat fotoliul de ministru de Externe, începând din iunie 2019, în Guvernele conduse de Maia Sandu, Natalia Gavrilița și Dorin Recean până în ianuarie 2024.

„În această calitate, a condus eforturile diplomatice ale R. Moldova pentru deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, a promovat consolidarea relațiilor cu statele membre ale UE, SUA și alți parteneri ai țării noastre”, menționează Președinția.

De asemenea, Nicu Popescu este co-director al Programului de Securitate Europeană la Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), cu sediul la Paris.

Popescu a candidat la alegerile parlamentare din toamnă pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar în prezent este deputat în Legislativ, funcție la care va renunța pentru a preia poziția de emisar.

„Pentru a contribui în continuare la procesul de aderare la UE și la consolidarea sprijinului european pentru Republica Moldova, renunț la mandatul de deputat și preiau poziția de emisar special pentru afaceri europene și parteneriate strategice. În acest rol mă voi concentra pe dialogul politic și pe parteneriatele necesare cu instituțiile UE, cu statele membre, cu parlamentari, cu media și mediul cultural, precum și cu partenerii strategici ai Moldovei. Voi lucra în strânsă cooperare cu Președinția, Parlamentul, Guvernul, Mihai Popșoi – ministerul Afacerilor Externe și Cristina Gherasimov- Biroul pentru Integrare Europeană”, a scris Popescu.

Conform informațiilor, funcția de emisar special are rolul de a consolida activitatea instituției prezidențiale prin implicarea unor specialiști cu pregătire aprofundată în domenii de importanță strategică pentru țară, în vederea realizării priorităților stabilite de președinte.