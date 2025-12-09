DOC De la mandat interimar la administrator. Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru funcția de administrator al Fabricii de Sticlă din Chișinău

Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău”, anunță Agenția Proprietății Publice (APP) printr-un comunicat. Acesta a deținut până acum funcția de administrator interimar al întreprinderii.

Concursul pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” s-a desfășurat în două etape, potrivit APP. În urma evaluării, candidatul Aureliu Luchin a obținut cel mai mare punctaj.

„1. Etapa de preselecție a candidaților, în urma căreia, din totalul de cinci dosare depuse, au fost admiși la următoarea etapă doi candidați:

Candidatul nr. 2- dl Ștefan Smîntînă;

Candidatul nr. 3- dl Aureliu Luchin.

2. Etapa interviului, în urma căreia, candidații au prezentat viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a întreprinderii și au răspuns la întrebările formulate în baza bibliografiei și criteriilor stabilite de Regulament (…).

Urmează inițierea procedurii de încheiere a contractului individual de muncă, în condițiile cadrului normativ în vigoare”, precizează Agenția.

Aureliu Luchin a deținut până acum funcția de administrator interimar al întreprinderii începând cu data de 29 iulie 2025.

Până la numirea în funcția de administrator interimar, Luchin a avut diverse funcții de conducere la o altă întreprindere din același domeniu. A fost planificator de producție la grupul Vetropack.

La numirea în funcția de administrator interimar, acesta declara în actul său de avere venituri salariale brute de 1 043 931 de lei de la firma Vetropack Chișinău.

Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” a fost înființată în 1970. Întreprinderea este specializată în producerea ambalajelor din sticlă.