Discriminarea și drepturile omului în Armata Națională: Ce spune ministrul Apărării?

Ministrul Apărării recunoaște existența mai multor probleme legate de respectarea drepturilor omului și de combaterea discriminării. Comandanții unităților din toate garnizoanele au fost convocați, pe 4 februarie, la raport privind respectarea disciplinei militare în cadrul Armatei Naționale.

Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării, s-a referit la importanța monitărizării respectării obligațiunilor de serviciu, regulamentelor militare, dar şi a modului în care sunt raportate şi investigate cazurile de încălcare a disciplinei în rândul militarilor în termen și prin contract.

„În ultimele luni am efectuat vizite inopinate în toate unitățile militare și în unele Centre militar-teritoriale, unde am depistat mai multe probleme. Am discutat cu soldații, sergenții și ofițerii, dar și cu angajații civili. Am examinat condiţiile de trai, nivelul de asigurare medicală și cu echipament, dar şi nivelul de implicare a comandanților de diferit nivel în prevenirea și combaterea relațiilor neregulamentare și menținerea disciplinei militare. În acest sens, am dispus intensificarea măsurilor instructive-educative la capitolul respectării drepturilor omului și combaterii discriminării cu militarii în termen și prin contract, iar pentru o mai mare transparenţă și rezultate mai eficiente, am decis ca la aceste activități să fie implicați inclusiv specialiști din cadrul societății civile. În unele unități din garnizoanele Bălți, Cahul și Chișinău, astfel de ședințe au avut loc deja. Acestea vor continua pe parcursul anului cu participarea întregului efectiv al Armatei Naționale. Totodată, comisii speciale din cadrul Inspectoratului Militar vor verifica în mod regulat și minuțios starea lucrurilor în unități, iar cei vinovați de neregulile depistate vor fi sancționați dur. Nu voi tolera niciun caz de abatere de la disciplină în Armata Națională”, a declarat ministrul Apărării în fața comandanților de unități.