Directorul „Metalferos” și-a dat demisia. Acuzațiile lui Igor Grosu

Petru Bondari și-a dat demisia de la „Metalferos”, după ce a fost exclus din Partidul Acțiune și Solidaritate. El a declarat pentru Ziarul de Gardă că a scris cererea de demisie joi, 2 iulie. „Am luat act de decizia conducerii și mi-am depus demisia”, a declarat Petru Bondari.

Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, a declarat joi, la Parlament, că excluderea lui Bondari din partid, pe care a anunțat-o la 30 iunie, nu ar avea legătură cu activitatea lui la „Metalferos”, ci cu activitatea unei companii la care Petru Bondari și fratele lui, Mihail Bondari, care la fel a fost exclus din PAS, au fost fondatori. Asta, deși Grosu a cerut și demisia lui Bondari de la „Metalferos”, pe lângă excluderea din partid.

„Motivele nu țin de activitatea dumnealui în compania Metalferos. Acolo Agenția Proprietății Publice o să facă evaluare. Motivul au fost evenimentele în jurul a două localități, Pîrîta și Coșnița. Noi am observat un patern, cum o companie, de-a lungul timpului, procură un teren și, în mod miraculos, sub terenul acela peste un timp se descoperă un zăcământ. (…) Iar compania care deținea terenul sau terenurile, în ambele cazuri a făcut transferuri către primării. Într-un caz patru milioane, în alt caz două milioane, pentru a schimba destinația terenurilor. Fără a avea decizia Consiliului local. Familia Bondari figurează ca membri fondatori în ambele companii”, a declarat Igor Grosu.

„Sunt acuzații că sunt anumite bănuieli. Și eu câte bănuieli am, e-he-he! Dar ceva concret, probe că s-au făcut ilegalități sunt undeva? Este ceva? Sau numai așa, vorbe goale?”, a declarat în replică Petru Bondari.

El a menționat că a fost fondator al companiei menționate de Igor Grosu. Este vorba de firma Bond-Cons SRL. În prezent aceasta îi aparține companiei Veradi Cons SRL, unde proprietară figurează Veronica Karat.

„Eu am fost administrator și fondator al companiei despre care merge vorba. Compania a fost fondată de către noi doi (Petru Bondari și fratele lui, Mihail Bondari, n.r.). Inițial, activitatea de bază era comerțul cu materiale de construcție. Știam că sunt zăcăminte pe anumite terenuri. În 2020 am discutat cu fostul primar, Alexei Gafeli (al comunei Coșnița, n.r.) și i-am spus că avem o ideea să facem o carieră la Coșnița. La acel moment, dumnealui a salutat ideea și a și ajutat în vederea luării terenului în arendă. S-au făcut toate procedurile legale pentru procesul de legalizare a carierei. În 2024, din lipsă de fonduri, noi am decis să vindem compania cu tot cu carieră și am găsit un investitor căruia i-am vândut această companie și de atunci nu mai avem treabă. Faptul că se încearcă să ne impute anumite situații ilegale este o aberație și nu-i face față domnului Grosu toate declarațiile astea. Probabil, dumnealui încearcă să ia atenție de pe alte subiecte și încearcă să găsească țapi ispășitori. După mine, e neprofesionist din partea dumnealui. Dar îl privește”, a declarat Petru Bondari pentru ZdG.

Ziarul de Gardă a scris în decembrie 2025 despre un scandal în localitatea Coșnița, unde mai mulți localnici se opuneau deschiderii unei cariere de nisip și prundiș de către compania fondată de către Petru Bondari. Era vorba despre două terenuri agricole cu o suprafață totală de 10,6 de hectare, ce urmau a fi transformate în zone pentru extracții miniere. Lucrările de decopertare a stratului fertil al solului urmau să fie realizate de compania Bond-cons SRL, înființată în 2016 de către Petru Bondari, care a fost lider al Organizaţiei Teritoriale PAS de la Dubăsari. Compania deține terenurile, unul în proprietate din 2020, altul în arendă din 2024.

Localnicii susțineau că terenurile se află la intrarea în sat, în apropierea unor zone locuite sau în curs de construcție, iar activitățile exploatare i-ar putea afecta direct. Ei au lansat o petiție online prin care cereau autorităților să revizuiască proiectul.

Marți, 30 iunie, în contextul scandalului de la Moldasta, Igor Grosu a anunțat că le-a fost retrasă calitatea de membri ai Partidului Acțiune și Solidaritate mai multor persoane: Anastasia Taburceanu, Petru Bondari, Mihai Bondari și Lilia Coică. Totodată, Grosu a cerut Guvernului demisia lui Petru Bondari din funcția de director al companiei „Metalferos”.