Zelenski a afirmat că aproximativ 20 de țări sunt interesate de contracte cu Ucraina privind dronele

Aproape 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, iar patru acorduri au fost deja semnate, a declarat luni, 11 mai, președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Conform Reuters, de la izbucnirea războiului din Iran, la sfârșitul lunii februarie, Zelenski a reușit să valorifice expertiza Ucrainei în domeniul războiului cu drone printr-o serie de acorduri diplomatice de succes, în cadrul vizitelor sale în Orientul Mijlociu și Europa.

„Aproape 20 de țări sunt implicate în prezent în diferite etape: au fost deja semnate 4 acorduri, iar primele contracte în temeiul acestor acorduri sunt în curs de elaborare”, a declarat Zelenski pe X.

În luna aprilie, Ucraina a semnat acorduri în domeniul apărării și al dronelor cu Germania, Norvegia și Țările de Jos, după ce, la sfârșitul lunii martie, a încheiat parteneriate de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, luna trecută, Ucraina a semnat acorduri cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, în domeniul apărării și al energiei.

În postarea sa, Zelenski a mai spus că Ucraina va lansa o cooperare în domeniul securității în cadrul acordurilor privind dronele cu o altă parte a lumii, fără a specifica care anume.

Ucraina a început deja să primească volumul necesar de combustibil datorită acordurilor, a adăugat Zelenski, fără a oferi detalii.

Zelenski speră că „diplomația dronelor” pe care o practică va contribui la încheierea unor acorduri privind aprovizionarea cu energie cu statele din Orientul Mijlociu, precum și la deschiderea de piețe pentru produsele agricole ucrainene.