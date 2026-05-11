Copii ucraineni deportați ilegal și transferați cu forța în Rusia: UE impune sancțiuni împotriva a 16 persoane și a șapte entități

În ziua reuniunii la nivel înalt a Coaliției internaționale pentru repatrierea copiilor ucraineni, Consiliul European a anunțat adoptarea unor măsuri restrictive împotriva a încă 16 persoane și șapte entități responsabile de acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, potrivit unui comunicat de presă.

Decizia vizează persoanele responsabile de „deportarea ilegală sistematică, transferul forțat, asimilarea forțată, inclusiv îndoctrinarea și educația militarizată, a minorilor ucraineni, precum și de adopția ilegală a acestora și de mutarea lor în Federația Rusă și în teritoriile ocupate temporar”.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, se estimează că Rusia a deportat și a transferat cu forța aproape 20 500 de copii ucraineni. Aceste acțiuni constituie încălcări ale dreptului internațional și o încălcare a drepturilor fundamentale ale copilului și au ca scop „ștergerea identității ucrainene și subminarea conservării generațiilor sale viitoare”, notează Consiliul.

Printre entitățile incluse astăzi pe listă se numără instituții de stat federale legate de Ministerul Educației din Rusia, precum centrele pentru copii la nivel național „Orlyonok”, „Scarlet Sails” și „Smena”. Acestea organizează – în coordonare cu autoritățile de ocupație – programe pentru copiii ucraineni în cadrul cărora aceștia „sunt supuși unei îndoctrinări pro-ruse, inclusiv prin evenimente patriotice, educație ideologică și activități cu orientare militară”. Alte entități incluse pe listă găzduiesc minori ucraineni transferați din teritoriile ocupate ale Ucrainei și îi „expun la programe aliniate la politicile de stat rusești, inclusiv îndoctrinare politică și activități în concordanță cu cadrele educaționale concepute pentru instruirea militară de bază”. Centrul DOSAAF din Sevastopol, Școala Navală Nakhimov și Clubul Militar-Patriotic „Patriot” din Crimeea se ocupă de reeducarea, îndoctrinarea ideologică și militarizarea minorilor, încurajând loialitatea față de Rusia și subminând identitatea națională ucraineană.

Lista de astăzi include, de asemenea, funcționari și politicieni din teritoriile ocupate ilegal de Rusia, precum și diverși responsabili ai taberelor de tineret și ai cluburilor și organizațiilor militar-patriotice.

Persoanele incluse pe listă fac obiectul înghețării activelor, iar cetățenilor și întreprinderilor din UE li se interzice să le pună la dispoziție fonduri, active financiare sau resurse economice. Persoanele fizice fac, de asemenea, obiectul unei interdicții de călătorie care le interzice intrarea pe teritoriul UE sau tranzitarea acestuia.