Digurile de protecție din mai multe zone cu risc de inundații din țară sunt întărite de angajații IGSU

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) întreprinde acțiuni de fortificare și întărire a digurilor de protecție în zonele cu risc sporit de inundații. În acest sens, pe mai multe tronsoane este dislocată tehnică cu efectiv de intervenție, care are menirea să consolideze porțiunile sensibile, comunică instituția.

Astfel, pe parcursul zilei de 26 mai, din direcția străzii Luncilor, orașul Strășeni a fost construit un dig de protecție din pământ, cu înălțimea de 3 metri.

Pe sectorul albiei râului Ichel, în satul Pașcani, raionul Criuleni, se desfășoară lucrări de curățire și deblocare a albiei râului cu implicarea tehnicii grele, inclusiv pe tronsonul s. Pașcani – or. Cricova. De asemenea, în proximitatea localității au fost efectuate lucrări de excavare și consolidare a digului de protecție.

În localitatea Bularda, raionul Călărași, angajații IGSU au amenajat două puncte pentru încărcarea sacilor cu nisip, necesari pentru fortificarea zonelor cu risc de inundații.

Aici, sunt efectuate lucrări de fortificare și consolidare a barajului. Până în prezent, au fost amplasați peste 500 de saci cu nisip de-a lungul digului, în zona de contact. În paralel, un excavator execută lucrări de adâncire și lărgire a canalului de scurgere pentru reducerea presiunii asupra barajului.

„Pentru gestionarea eficientă a lucrurilor complexe în terne la Călărași, în preajma localităților Bularda și Hîrbovăț este instituită o tabără de câmp, iar la IGSU funcționează în regim permanent Celula de criză”, precizează IGSU.

Mai mult, pe sectorul Năpădeni-Hîrbovăț, satul Bularda, raionul continuă lucrările de plombare a porțiunii deteriorate a digului de protecție.

În satul Mănoilești, raionul Ungheni, se efectuează lucrări de scurgere controlată a apei din iazul din localitate.

De asemenea, pe sectorul albiei râului Ichel, satul Micăuți, raionul Strășeni, angajații IGSU în comun cu administrația publică locală întreprind lucrări de amplasare a modulului de pompare de mare capacitate din cadrul Direcției regionale situații excepționale Căușeni a IGSU.

În satul Rădeni, raionul Strășeni modulul de pompare al Direcției situații excepționale Chișinău a IGSU efectuează lucrări de pompare a apei din bazinul râului Ichel într-un bazin acvatic din apropiere.

La bazinul acvatic din preajma localității Cornova, raionul Ungheni sunt efectuate lucrări de eliberare controlată a apei prin două canale de evacuare și prin șanțul excavat anterior, fapt care a permis reducerea nivelului apei cu aproximativ 10 cm.

De asemenea, acțiuni de deversare controlată sunt întreprinse la lacul din proximitatea satului Mănoilești, raionul Ungheni.