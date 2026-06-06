Diana Caraman a preluat conducerea Partidului Comuniștilor din Republica Moldova

Deputata Diana Caraman a fost aleasă președinta Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), în cadrul celui de-al XI-lea Congres al PCRM, a anunțat partidul. La Congres au participat 254 de delegați reprezentând organizațiile de partid din toate raioanele și municipiile țării.

„Diana Caraman a fost aleasă Președinte al Partidului Comuniștilor din R. Moldova. Constantin Staris și Vladimir Telnov au fost aleși secretari ai Comitetului Central al PCRM”, se arată în comunicat.

Vladimir Voronin, fondatorul partidului, a fost liderul PCRM mai bine de trei decenii. În cadrul congresului, acesta a fost numit „Președinte de Onoare al Partidului Comuniștilor din R. Moldova”.

„Alegerea unui nou președinte al PCRM a fost un eveniment important pentru partid, simbolizând o reînnoire consecventă a conducerii, menținând în același timp obiectivele programatice și tradițiile politice pe care a fost fondat, s-a dezvoltat și continuă să se dezvolte Partidul Comuniștilor din R. Moldova”, a scris formațiunea.

Diana Caraman este deputată în actualul legislativ din partea PCRM. Este membră a Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media.

Potrivit portretului realizat de Moldova Curată înaintea alegerilor parlamentare din 2025, deputata a fost până în prezent membră într-un singur partid – PCRM, dar a participat în ultimii ani la proteste organizate de exponenți ai grupului condus de Ilan Șor, manifestându-se activ cu discursuri și declarații politice făcute de la tribună. Apariția ei la protestele fostului Partid Șor a putut fi remarcată din toamna anului 2022, când manifestațiile s-au intensificat și când o investigație sub acoperire a Ziarului de Gardă a demonstrat că protestatarii erau plătiți.

Întrebată despre participarea la manifestațiile dirijate de fugarul Ilan Șor și de deputata Marina Tauber, Caraman a declarat, în 2023, când candida la primăria capitalei, că are cu ei „relații colegiale” și că pe ea nu a interesat-o cine a organizat protestele, ci „tematica acestora”.

Anterior, între 2014 și 2019 a fost angajată la Parlament ca asistentă și consilieră. Membră în Partidului Comuniștilor este din 2016. Între 2019 și 2021 a deținut doar o funcție partinică, de secretar în PCRM. În CV-ul său a indicat că, înainte să ajungă deputată, a participat la mai multe evenimente dedicate tineretului comunist, organizate în Federația Rusă.