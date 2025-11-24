Deutsche Welle Suveranitatea Ucrainei nu este negociabilă, afirmă cancelarul german Friedrich Merz 

Europa nu poate sprijini planul american controversat privind Ucraina, afirmă, într-un interviu pentru Deutsche Welle, cancelarul federal german. Friedrich Merz consideră nerealist și termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump.

„Putem fi de acord cu unele puncte, dar sunt altele cu care nu putem fi de acord”, i-a transmis cancelarul german Friedrich Merz președintelui american Donald Trump, într-o convorbire telefonică pe care cei doi lideri au purtat-o vinerea trecută (21 noiembrie 2025), la scurt timp după ce controversatul plan al Casei Albe pentru încetarea ostilităților din Ucraina a devenit public.

„I-am spus că suntem pe deplin aliniați cu Ucraina și că suveranitatea acestei țări este în afara oricărei discuții”, a explicat cancelarul Merz, într-un interviu oferit în exclusivitate DW la Johannesburg, unde șeful guvernului de la Berlin a participat la summitul G20.

Europa, care se confruntă cu „o amenințare profundă” la adresa arhitecturii sale de securitate, cunoștea propunerea în 28 de puncte avansată de administrația de la Washington încă dinaintea călătoriei în Africa de Sud.

Planul propus de administrația de la Washington pentru încetarea războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei, care vine în mare măsură în întâmpinarea cererilor maximale formulate de președintele rus Vladimir Putin încă din 2022, când a început invazia la scară largă a Ucrainei, a dominat discuțiile de la Johannesburg și a reprezentat și subiectul principal al discuției cu Michaela Küfner, corespondent-șef politic al DW.

Reuniunea din Africa de Sud a fost umbrită de absența unor șefi de stat și de guvern, în special a lui Donald Trump și a omologului său chinez Xi Jinping.

Propunerea americană prevede, printre altele, cedarea către Rusia a unor vaste teritorii din estul Ucrainei și o limitare a efectivelor militare ucrainene, precum și renunțarea la aderarea țării la NATO. Suveranitate Ucrainei, a punctat Merz, nu trebuie sacrificată ca parte a vreunei înțelegeri.

Cancelarul creștin-democrat a prezentat, împreună cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierul britanic Keir Starmer, propriile propuneri pentru pacea din Ucraina.

Negocierile de la Geneva, o posibilă cheie

Trump a impus Ucrainei un ultimatum până joi, 28 noiembrie, pentru a accepta planul. Termenul, consideră Merz, nu este realist. În schimb, „vrem să aflăm care părți ale acestui plan pot fi atinse prin consens: de către americani, europeni și Ucraina pe de o parte, și de Rusia pe de altă parte. Acest lucru va fi extrem de complicat”, a precizat șeful guvernului federal.

La Geneva, în Elveția, Ucraina, Statele Unite și țările europene poartă în prezent discuții asupra planului, conduse la nivel de consilieri pentru securitate națională. „Nu știm care ar putea fi rezultatul acestor discuții”, dar, ”la sfârșitul zilei, suveranitatea Ucrainei nu poate fi pusă sub semnul întrebării”.

De altfel, perspectiva lui Merz a fost confirmată și de Marco Rubio, coordonatorul delegației Statelor Unite la Geneva. Șeful diplomației americane s-a declarat optimist după negocierile din Elveția, a vorbit despre „progrese enorme” și a apreciat că un document de bază elaborat la Geneva „delimitează” mai multe puncte controversate. Rubio a salutat „probabil cea mai productivă zi pe care am avut-o până acum în acest proces” și a punctat că „niciuna dintre chestiuni nu este de nedepășit” pentru a atinge o înțelegere până la termenul dorit de șeful Casei Albe.

„Un pas mic” pentru „un rezultat intermediar” până joi

Cancelarul federal a amintit, în interviul pentru DW, că războiul declanșat de Moscova destabilizează Europa de aproape patru ani. „Vedem atacuri grave asupra infrastructurii noastre. Vedem atacuri grave asupra securității noastre cibernetice. Este o amenințare profundă la adresa întregii ordini politice a continentului european”, a subliniat Merz, explicând că „acesta este motivul pentru care suntem atât de implicați”.

Europa deține pârghii asupra unor elemente-cheie ale planului și propune, în schimbul inițiativei americane, „un pas mai mic” și că să poată întruni unanimitatea. „Este extrem de complicat. Încercăm să implementăm un pas intermediar, până joi. Și știu că președintele Trump este cu adevărat interesat să aibă cel puțin un rezultat intermediar până atunci”.

Activele rusești înghețate în UE, de pildă, nu ar putea fi plătite Statelor Unite, a subliniat cancelarul. Acesta este unul dintre cele 28 de puncte prevăzute de planul de pace: 100 de miliarde de dolari proveniți din active rusești înghețate ar urma să fie investiți în eforturile conduse de SUA pentru reconstrucția și investițiile în Ucraina, iar Statele Unite ar urma să primească jumătate din profituri. „Asta este de neconceput. Dacă acest plan devine realitate, sprijinul europenilor este cu siguranță necesar”.

Așteptări de la Beijing

Merz a mai apreciat, în discuția cu reporterul DW, că Beijingul ar putea contribui la rezolvarea situației de criză din Ucraina, prin influența pe care o are asupra Moscovei. „China ar putea juca un rol. China ar putea pune mai multă presiune pe Rusia pentru a pune capăt acestui război”.

De altfel, cancelarul a avut, la Johannesburg, o „întâlnire foarte lungă” cu premierul chinez Li Qiang, cu care a discutat despre o vizită de stat pe care urmează să o facă la Beijing în ianuarie sau februarie anul viitor. Un armistițiu ar trebui însă atins înainte ca acea vizită să aibă loc, consideră cancelarul german.

G20 reunește principalele țări industrializate și statele cu economii emergente. Într-o declarație comună agreată încă de sâmbătă, liderii prezenți la Johannesburg au convenit să ajute națiunile sărace care traversează o criză a datoriilor și să le faciliteze accesul la noi credite.

Africa, a punctat Merz, „va juca în viitor un rol semnificativ mai mare. Este continentul cu cea mai rapidă creștere din lume, cu o populație tânără”. De altfel, de la Johannesburg, cancelarul federal s-a deplasat în Angola, la summitul UE-Africa.