Deutsche Welle Germania își întărește apărarea împotriva dronelor

Germania își extinde capacitățile de apărare împotriva dronelor. Un nou Centru Tehnologic pentru Siguranța Dronelor a fost inaugurat astăzi (marți, 18 august 2026), la Cochstedt, în landul Saxonia-Anhalt. Aici urmează să fie dezvoltate și testate, în condiții reale, tehnologii pentru detectarea și neutralizarea aparatelor de zbor fără pilot, scrie Deutsche Welle.

Centrul funcționează sub patronajul Centrului German pentru Aeronautică și Astronautică (DLR), în două locații, Cochstedt și Braunschweig. În următorii ani, până la zece milioane de euro urmează să fie investiți în dezvoltarea sa. Cochstedt dispune deja de infrastructura necesară unor asemenea teste: în anii 50 ai secolului trecut, aici, la circa 20 de kilometri de Magdeburg, trupele sovietice au deschis un aeroport militar, dezvoltat, un deceniu mai târziu, într-un punct logistic. După reunificare a fost folosit o vreme ca aeroport civil iar în 2016 a fost închis definitiv.

DLR a achiziționat amplasamentul în 2019 și cercetează aici utilizări civile ale dronelor, de la agricultură și combaterea incendiilor până la intervenții în caz de catastrofă. Noul centru adaugă acestei activități cercetarea tehnologiilor de detectare și apărare împotriva dronelor.

„Războiul din umbră al secolului XXI”

Ministrul federal de Interne Alexander Dobrindt (CSU) a plasat inaugurarea centrului într-un context de securitate mult mai larg. Germania este, potrivit lui, ținta zilnică a atacurilor hibride. „Ceea ce trăim astăzi este războiul din umbră al secolului XXI”, a apreciat politicianul conservator bavarez.

Datorită rolului Germaniei pentru stabilitatea economică, politică și de securitate a continentului, amenințările la adresa țării au, în opinia lui Dobrindt, o dimensiune europeană: „Cine țintește Germania lovește întreaga Europă”.

Atacurile hibride nu urmăresc doar provocarea unor pagube materiale, susține ministrul, ci și „să ne învingă din punct de vedere politic și social” și „să erodeze încrederea cetățenilor în stat”. În cazul dronelor, autoritățile se confruntă și cu viteza cu care evoluează tehnologia. Dobrindt vorbește despre o adevărată cursă a înarmării între sistemele de apărare și tehnologiile concepute pentru a le depăși.

Potrivit partenerilor internaționali ai Germaniei, ciclul de inovare în acest domeniu este în prezent de numai opt până la douăsprezece săptămâni. Germania cooperează, între altele, cu Ucraina și Israelul.

Peste o mie de zboruri suspecte într-un singur an

Chiar dacă dezbaterea publică este dominată zilele acestea de incidentul de la Leipzig/Halle, amenințarea nu este nouă. Oficiul Federal al Poliției Criminale (BKA) a înregistrat în 2025 peste 1000 de zboruri suspecte de drone deasupra Germaniei. Printre obiectivele vizate s-au numărat aeroporturi, instalații militare și alte elemente ale infrastructurii critice.

Identificarea celor care controlează aparatele rămâne însă dificilă. Autoritățile germane suspectează că Rusia s-ar afla în spatele unei părți a operațiunilor de spionaj și sabotaj, fără ca responsabilitatea Moscovei să fi putut fi demonstrată în cazurile individuale.

Incidentele au continuat și anul acesta. La începutul lunii august, de exemplu, mai multe drone au fost observate deasupra unei unități militare din Mechernich, unde sunt reparate sistemele antiaeriene Patriot ale Bundeswehr. În decembrie 2025, drone fuseseră detectate și deasupra amplasamentului noului sistem german de apărare antirachetă Arrow 3. Soldații au încercat atunci să le doboare, fără succes.

Leipzig/Halle a schimbat însă natura amenințării

O nouă dimensiune a pericolului a devenit vizibilă la începutul lunii august pe aeroportul Leipzig/Halle. O dronă modificată și prevăzută cu explozibil a fost găsită în apropierea mai multor avioane cargo ucrainene. Un al doilea aparat a atins un avion care survola aeroportul din cauză că incidentul cu prima dronă a întrerupt operațiunile de decolare/aterizare. Avionul avariat a aterizat în siguranță la Hanovra.

Procuratura Federală, care a preluat ancheta, vorbește despre un „atac grav asupra infrastructurii de transport și logistică din Germania”. Pentru Dobrindt, cazul se înscrie într-un scenariu de atac hibrid. „Incidentele de la Leipzig ne-au arătat din nou foarte clar ce idee perfidă se află, de fapt, în spatele unor asemenea acțiuni”, a comentat marți ministrul federal.

Incidentul a scos însă la iveală și lacune importante ale sistemului german de apărare împotriva dronelor. Presa germană a relatat despre o împărțire complicată a responsabilităților între autoritățile federale și cele de land. În funcție de locul în care apare o dronă, competența poate reveni Poliției Federale, poliției regionale sau altor autorități. Bundeswehr poate interveni în interiorul țării numai în condiții strict reglementate. Această situație complică deseori reacțiile rapide în diverse situații critice.

La 13 aeroporturi germane, de exemplu, combaterea dronelor intră în responsabilitatea Poliției Federale. La celelalte, competențele diferă în funcție de land și de statutul aeroportului.

Trei piloni împotriva dronelor

Guvernul federal încearcă acum să reunească diferitele componente într-o strategie bazată pe trei piloni.

Primul este o unitate mobilă specializată în combaterea dronelor, ca structură a Poliției Federale. Al doilea este Centrul comun de apărare împotriva dronelor al guvernului federal și al landurilor, creat pentru a îmbunătăți schimbul de informații și coordonarea autorităților.

Noul centru de la Cochstedt și Braunschweig reprezintă al treilea pilon: cercetarea și dezvoltarea tehnologiilor necesare pentru detectarea și neutralizarea dronelor.

Centrul nu este, așadar, o reacție improvizată la incidentul din urmă cu două săptămâni. Germania își construiește de mai mult timp capacitățile de apărare împotriva dronelor. Descoperirea aparatului cu explozibil pe pista de la Leipzig/Halle a arătat însă cât de urgentă este nevoia de soluții. „Cochstedt va deveni o componentă centrală a arhitecturii de securitate” împotriva amenințărilor hibride cu drone, a promis Dobrindt.