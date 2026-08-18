DOC Artificiile și petardele, interzise la mai puțin de 100 de metri de școli și spitale? MAI propune restricții mai dure pentru folosirea articolelor pirotehnice

Utilizarea articolelor pirotehnice ar putea fi interzisă la mai puțin de 100 de metri de instituțiile preșcolare și de învățământ, taberele de odihnă pentru copii, instituțiile medico-sanitare publice sau private de asistență medicală spitalicească și de reabilitare, zonele de odihnă și agrement, azilele pentru bătrâni și centrele pentru persoane cu dizabilități. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a elaborat un proiect de hotărâre care prevede restricții și sancțiuni în domeniul articolelor pirotehnice și al explozivilor de uz civil. Documentul se află la etapa consultărilor publice.

„Necesitatea intervenției legislative este determinată de utilizarea excesivă, necontrolată și, în unele cazuri, ilegală a articolelor pirotehnice, precum și de riscurile asociate pentru viața și sănătatea persoanelor, siguranța publică, proprietate și mediu”, susțin autorii proiectului.

Totodată, proiectul instituie un regim de licențiere diferențiat pentru producerea, importul, depozitarea, comercializarea și prestarea serviciilor de spectacole pirotehnice.

Prin acest document se propune modificarea procesului de atestare a pirotehnicienilor. Astfel, permisul de pirotehnician ar urma să fie eliberat de comisia de atestare, din care va face parte și un reprezentant al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST).

Totodată, proiectul completează Codul penal și Codul contravențional cu norme care stabilesc răspunderea pentru încălcarea regimului articolelor pirotehnice și al explozivilor de uz civil, inclusiv atunci când aceste fapte generează vătămări, prejudicii semnificative sau decese.

„Corespunzător, se optează pentru completarea Codului penal cu noi infracțiuni care prevăd răspunderea penală pentru „Nerespectarea regimului articolelor pirotehnice” și „Nerespectarea regimului explozivilor de uz civil”, care au cauzat vătămări corporale, decesul unei sau mai multor persoane sau daune în proporții mari proprietății sau mediului.

În mod similar, se propune completarea Codului contravențional cu două noi contravenții care vor prevedea răspunderea pentru „Încălcarea regimului articolelor pirotehnice” și „Încălcarea regimului explozivilor de uz civil” (…)”, se menționează în document.

Potrivit documentului, utilizarea în localități a articolelor pirotehnice din categoriile F2-F4, T2 sau P2 de către alte persoane decât pirotehnicienii autorizați, precum și comercializarea acestora către persoane care nu dețin autorizație de pirotehnician, ar urma să fie sancționată cu amendă. Astfel, pentru persoanele fizice, amenda ar urma să fie cuprinsă între 50 și 100 de unități convenționale (2 500–5 000 de lei, n.r.), iar pentru persoanele juridice – între 75 și 150 de unități convenționale (3 750–7 500 de lei, n.r.).

Dacă va fi aprobat de Guvern și Parlament, proiectul ar urma să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2028.