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Accident rutier grav la intrarea în satul Corlăteni: o femeie a decedat la fața locului, iar șoferul unui automobil a fost transportat la spital

Sursa foto: IGP

Un accident rutier grav s-a produs marți seară, 18 august, la intrarea în satul Corlăteni, raionul Rîșcani, cu implicarea unui Volkswagen și a unui Ford. Conform unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției (IGP), o femeie a decedat la fața locului, iar o persoană a fost transportată la spital.

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Preliminar, polițiștii au stabilit că un bărbat de 46 de ani, aflat la volanul Fordului, în circumstanțe care urmează a fi stabilite, s-a ciocnit frontal cu microbuzul de marca Volkswagen, condus de o femeie de 50 de ani.

„În urma impactului, femeia a decedat la fața locului. Șoferul Fordului a fost transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale”, menționează reprezentanții IGP.

Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.

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