Deutsche Welle Alegeri federale: Ce așteptări au românii din Germania?

I-a adus în Germania dorul de patria strămoșilor. Alții au fugit de dictatura ceaușistă sau de foamea din tranziție. Unii au dorit școli mai bune. Românii care trăiesc în Germania depind, cumva, de votul din această duminică. Ce așteptări au românii din germania după alegerile de duminică, 23 februarie, scrie Deutsche Welle.

În statisticile demografice, Germania înregistrează 25 de milioane de persoane cu istoric migraționist – fie s-au născut în alte țări, fie părinții lor sunt imigranți. Nu toți au drept de vot, doar vreo șapte milioane. Zece la sută din întreaga populație. Mult peste marja de eroare, cea în care plutesc mai multe partide aflate în preajma pragului electoral de 5% necesar accederi în Bundestag, parlamentul federal de la Berlin.

Aproape 1,1 milioane dintre cei cu istoric migraționist au origini în România. Cinci procente, spun datele oficiale. Unii sunt cetățeni cu drepturi depline, alții sunt rezidenți. Dacă cei din urmă au drept de vot limitat la alegerile locale și la cele europene, la scrutinul parlamentar federal se pot prezenta doar cei care au dobândit cetățenia germană. Alegerile pentru Bundestag de astăzi, duminică 23 februarie 2025, îi vor influența, într-un fel sau altul, pe toți.

Plecat din România lui Ceaușescu prin Bulgaria și Turcia, după ce o tentativă anterioară a eșuat, inginerul Bogdan Craja este în Germania din 1982 și a lucrat tot timpul în industria auto. A consumat decenii de politică germană. De data aceasta, când toată atenția publică e îndreptată către partidele de la extreme, Craja privește spre centru și speră că liberalii (FDP) vor reuși să intre în Parlament, astfel încât viitoarea guvernare să fie, după eșuatul „Semafor”, una „Jamaica”, conform culorilor (negru-verde-galben) celor trei partide pe care și le-ar dori coalizate – creștin-democrații, ecologiști și liberalii. Pentru că, spune Craja, cele două partide mai mici, Verzii/Alianța 90 și Partidul Liber Democrat (FDP), se vor cenzura reciproc și, de asemenea, împreună, vor avea grijă ca Uniunea Creștin-Democrată CDU să nu o ia pe urmele populiștilor de dreapta de la Alternativa pentru Germania (AfD).

AfD, povestește Cătălina A., a apărut ca reacție la criza financiară din 2008. Avea, la început, o platformă critică față de politicile fiscale și economice ale Uniunii Europene. „AfD-ul s-a născut din membri frustați ai CDU”, completează și Bogdan Craja. După ce criza a trecut și situația a ajuns sub control, „pentru că euro se implementase, fusese depășită și criza financiară, AfD era pe cale de dispariție. Dar a venit punctul de inflexiune din 2016, cu valurile de refugiați pe care s-au suit cei de la AfD – că vin musulmani, că dispărem noi”, adaugă Craja.

Din acest moment, rememorează Cătălina A., AfD „a preluat discursul anti-imigrație și a absorbit tendințele naționaliste și xenofobe ale mișcării de protest Pegida (Patrioți Europeni Împotriva Islamizării Apusului – n.r.), apărută în estul Germaniei, și a adunat treptat toate temele problematice care nu au fost abordate în dezbaterile publice și pe agenda partidelor consacrate. A devenit partid de protest și s-a impus în special în est, unde frustrarea economică este mai puternică. În plus, coagulează electoratul care se simte străin în propria țară, sentiment predominant tot în est și care explică și aversiunea față de alți străini”.

În realitate, „la câți bani și putere economică are Germania, migrația nu este atât o problemă financiară cât este una socială, de asimilare. Iar soluțiile nu pot fi decât europene: coordonarea comunitară și trierea solicitanților de azil în afara spațiului Schengen”, consideră Craja. Chiar dacă prezența străinilor devine, din ce povestește inginerul devenit antreprenor, tot mai vizibilă în anumite comunități, problemele reale ale Republicii Federale sunt de natură economică și au rădăcini deopotrivă interne și externe.

Cât despre strategiile de adaptare, „în ciuda demersurilor concrete, inițiativele se lovesc în diferențele ideologice. Dar poți să înțelegi toate taberele”, observă bărbatul născut la București.

Pentru Cătălina A., ceea ce se întâmplă pe scena politică germană „ține în mare măsură de spiritul vremurilor”. A venit în Germania „atrasă de povestea prosperilor ani ’90, de imaginile Kölnului cosmopolit și după încurajarea părinților mei să învăț germana”, a urmat studii europene la Cluj, la o facultate care i-a deschis calea către o bursă Erasmus, în 2008, la Münster, „și mi-am petrecut toată viața de adult aici”. Între timp, însă, s-au succedat crizele politice, economice și sociale globale, iar „Germania a suferit cel mai rapid și mai intens economic, pe fondul unei situații deja tensionate, cauzată de gestionarea deficitară a crizei migrației din 2014”.

Ancuța Ozarchevici locuiește la Bedburg, în vestul Germaniei, într-un oraș al cărui primar, aflat la al doilea mandat, „a transmis în pandemie zilnic mesaje de informare pe toate canalele posibile, mai ales pe rețelele sociale, reușind să păstreze liniștea în oraș și să țină lumea departe de psihoze și isterii in masă. Vorbește de la începutul primului mandat despre schimbările structurale și caută investitori pentru oraș. Are o echipă foarte bună și e bine văzut. De aia o să votez cu SPD, chiar dacă după 20 de ani de experiență cu PSD-ul în România hotărâsem să nu mai votez niciodată în viața mea cu socialiștii. De felul meu sunt destul de împărțită între CDU și SPD, dar creștin-democrații au avut în ultimul timp niște discursuri populiste pe care eu și alți susținători ai CDU din cercul meu de cunoscuți le considerăm derapaje clare de la propriile lor valorile creștine declarate”.

Familia Ozarchevici nu ia în calcul să se mai întoarcă definitiv în România. Nu doar pentru că unul dintre copii s-a născut în Germania, iar celălalt era mic când s-au mutat acolo. „Nu avem nostalgii legate de România, avem prieteni germani cu care ne ducem viața, care ne-au dat sfaturi și idei. Am avut din partea lor un feedback cum nu am primit niciodată în România.”

Au venit în 2012 și și-au obținut cetățenia imediat ce legea le-a permis-o, în 2019. Absolventă de filosofie la Iași, Anca și-a luat masteratul în științe sociale și etică în Germania și spune că „dacă nu aveam suportul tuturor germanilor din jur – de la vorbe bune la materiale sau idei, inclusiv din partea profesorilor – clacam”. Păstrează însă contact permanent și cu românii din zonă. Există o comunitate organizată de români la Mönchengladbach, „ne întâlnim, nu sunt neapărat de acord cu toți, evit discuțiile politice, mai ales că mă enervează ideile adunate de pe TikTok, teoriile conspirației. În astfel de comunități contează și omul care le moderează – iar la Mönchengladbach este unul foarte bun”.

Nu evită, în schimb, discuțiile politice cu elevii ei, adolescenți care se apropie de vârsta votului. Simulează alegeri după ce dezbat ofertele electorale.

„Analizăm, cu elevii, discursurile și programele politice. Am făcut-o și cu AfD-ul. Am comparat temele dedicate adolescenților – ce spun că vor face și ce scrie de fapt în angajamentele politice – și am ajuns la concluzia că sunt duplicitari. Spaima tuturor este să nu ia cineva AfD la guvernare. Cooptarea AfD cu locuri în guvern, cu gura mare pe care o au acum, va distruge orice lucru bun. Nu vor face altceva decât să continue campania politică, în loc să guverneze.”