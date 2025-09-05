Detalii de la IGSU despre incendiul produs pe strada Voluntarilor. „Acest incident prezintă un avertisment important”

În seara zilei de 4 septembrie, pompierii din capitală au fost alertați pentru a stinge un incendiu produs pe strada Voluntarilor nr. 4 din sectorul Ciocana, izbucnit într-un edificiu cu un singur nivel, unde funcționau un magazin și o frizerie. „O tragedie de proporții a fost evitată, când o butelie de gaz păstrată într-o unitate de comerț din municipiul Chișinău a explodat înainte de intervenția salvatorilor”, scrie Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Pe durata misiunii de stingere a incendiului, precum și a cercetărilor efectuate la fața locului, de către pompieri a fost depistată o butelie cu gaz lichefiat, depozitată necorespunzător într-un spațiu auxiliar al clădirii afectate.

Deflagrația a avut loc după evacuarea persoanelor și înainte ca pompierii să ajungă la focar, ulterior fiind stabilit că recipientul prezenta urme ale exploziei.

În urma incendiului, au ars în totalitate acoperișul clădirii comerciale, cu o suprafață de 160 m², și o încăpere auxiliară, cu suprafața de 80 m².

„Acest incident prezintă un avertisment important privind pericolul pe care îl implică păstrarea și utilizarea necorespunzătoare a buteliilor de gaz și a instalațiilor alimentate cu gaze naturale”, scrie IGSU.

Salvatorii au emis și o serie de recomandări pentru cetățeni:

NU depozitați butelii de gaz în interiorul locuințelor sau spațiilor comerciale; Utilizați doar combustibilul corespunzător pentru fiecare tip de instalație; Verificați periodic instalațiile de gaze naturale și echipamentele conectate; Apelați doar la specialiști autorizați pentru montaj, verificare și întreținere; NU folosiți butelii de gaz improvizate sau cu termen de valabilitate expirat; Evacuați imediat spațiul în cazul mirosului de gaz și alertați serviciile de urgență la 112.

Potrivit datelor statistice, de la începutul anului, salvatorii au intervenit în 8 situații de risc provocate de utilizarea necorespunzătoare a instalațiilor alimentate cu gaze naturale, în urma cărora 9 persoane au fost traumatizate.

„IGSU îndeamnă cetățenii și antreprenorii să manifeste maximă responsabilitate la utilizarea instalațiilor alimentate cu gaze naturale și să conștientizeze riscurile reale care pot apărea în lipsa respectării normelor minime de siguranță”, se arată în comunicatul de presă.