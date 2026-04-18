Despre ce a discutat Maia Sandu cu Recep Tayyip Erdoğan

În cadrul Forumului Diplomatic de la Antalya, unde președinta R. Moldova, Maia Sandu, a participat la invitația președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a avut loc o convorbire separată între cei doi șefi de state.

Potrivit Președinției, discuțiile au vizat extinderea accesului produselor moldovenești pe piața turcească, atragerea de noi investiții și aprofundarea cooperării în domeniul securității. Turcia reprezintă a doua cea mai mare destinație pentru exporturile moldovenești, după România, și al patrulea cel mai mare investitor în economia Moldovei, după România, Germania și Franța. A fost abordată și situația Găgăuziei — protejarea limbii și culturii găgăuze și sprijinul comun pentru dezvoltarea regiunii.