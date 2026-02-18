Deșeurile din construcții ar putea fi colectate separat și reciclate, iar apoi reutilizate la reabilitarea drumurilor

Deșeurile provenite din construcții și demolări ar putea fi colectate separat, sortate și reciclate, iar materialele care corespund standardelor de calitate vor putea fi reutilizate, inclusiv la construcția și reabilitarea drumurilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului. Proiectul a fost discutat miercuri, 18 februarie, în cadrul audierilor publice.

Proiectul Regulamentului privind gestionarea deșeurilor provenite din construcții și demolări, aflat în prezent în faza de elaborare, a fost discutat pe 18 februarie în cadrul audierilor publice. La consultări au participat experți străini și agenți economici din domeniu, care și-au prezentat opiniile și propunerile privind aplicarea noilor reguli și mecanismele de control, conform Ministerului Mediului.

„Regulamentul urmează să stabilească cadrul de reglementare pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor, activități care vor putea fi desfășurate doar de agenți autorizați, în spații special amenajate.

Implementarea acestor măsuri are drept scop diminuarea depozitării necontrolate a deșeurilor din construcții, stimularea reciclării și asigurarea unui nivel sporit de protecție a mediului, domeniu prioritar pe agenda Ministerului Mediului”, se arată în comunicat.

Conform Ministerului, regulamentul este elaborat cu sprijinul PNUD Moldova, în cadrul proiectului „Facilitarea unei tranziții verzi incluzive în R. Moldova”, având drept obiectiv consolidarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor.