Deputat PAS: Dacă Chicu va încerca iarăși să ocolească Parlamentul, de astăzi vă anunț că noi nici mâine nu vom fi prezenți la ședință

Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, susține că formațiunea din care face parte va boicota, în continuare, ședința Parlamentului, dacă Guvernul nu va abroga asumarea răspunderii față de un șir de măsuri sociale și economice, care, în opinia opoziției, au o tentă electorală.

Parlamentarul susține că PAS este gata să vină în plenul Parlamentului, dacă Executivul va abroga proiectul aprobat de Guvern prin care și-a asumat răspunderea și va adopta o altă hotărâre prin care se aprobă respectivele proiecte de legi și le prezintă Parlamentului, pentru dezbateri și eventuala votare.

„Dodon nu are nevoie de Parlament, el are nevoie ca singur să-și promoveze, în continuare, inițiativele lui electorale. De ce noi am boicotat? Foarte simplu, noi vrem dezbateri în Parlamentul Republicii Moldova. Noi vom susține acele prevederi care sunt benefice pentru cetățeni. Nu există nicio problemă ca aceste proiecte să ajungă în dezbateri parlamentare și împreună să votăm aceste inițiative. Guvernul să-și abroge prin care își asumă răspunderea, să adopte o hotărâre prin care adoptă un proiect de lege și îl prezintă în Parlament și noi ne vom expune, vor avea loc dezbateri parlamentare și vom susține acele modificări care sunt benefice pentru cetățeni.