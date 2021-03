Declarațiile primarului capitalei după ședința CSS. „Dacă există scenariul unui lockdown în R. Moldova, atunci trebuie să fie gândit clar”

După ședința Consiliului Suprem de Securitate de sâmbătă, 13 martie, primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a făcut mai multe declarații cu privire la criza sanitară.

Totodată, Ceban a mai adăugat că pentru a contribui la diminuarea riscurilor de infectare cu Covid-19 în municipiu, e nevoie „să creștem numărul de unități de transport în capitală”. Cât despre sistemul de învățământ, primarul capitalei este de părerea că elevii de clasă 1-4 ar trebui să revină la lecții.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Ion Ceban a scris despre subiectele abordate în cadrul ședinței CSS. Astfel, cu referire la scenariul unui lockdown în R. Moldova, Ceban afirmă că acesta „trebuie gândit clar, cum să fie corelat în diverse activități economice, sociale, astfel ca să existe un mecanism compensator pentru oameni”.

„De exemplu, dacă se închid activitățile economice, HORECA, piețele sau alți agenți economici, ar trebui să existe un mecanism compensator. Altfel, oamenii nu vor face față. Totodată, aceste scenarii trebuie să colereze cu capacitatea de răspuns a sistemului de sănătate. Situația este critică și complicată, dar vaccinarea este soluția. Trei lucruri de bază și esențiale pentru toți noi: purtarea măștii; Păstrarea distanței; Dezinfectarea mâinilor”, a scris primarul de Chișinău.

Totodată, în ceea ce privește transportul public aglomerat din Chișinău, Ceban crede că transportul public nou ar putea contribui la diminuarea riscurilor de infectare cu Covid-19.

„Trebuie să creștem numărul de unități de transport în capitală. M-am adresat către toți! Parlamentul ne-a dat o interpretare că putem merge pe discuții directe pe autobuze la mâna a doua. Pentru cele 100 avem lansată licitație în jurnalul UE și așteptăm, dar așteptăm de un an de zile. Ar trebui să avem unele soluții imediate, așa cum am făcut cu troleibuzele de la Riga. Eu sper că subiectul nu va fi politizat în Consiliul Municipal Chișinău. Am vorbit cu toate fracțiunile din CMC. Am zis, cine este gata, acela să prezideze ședința sau grupul de lucru cu privire la procurarea unităților de transport.

Ați văzut în suburbii, în aria metropolitană, în toate 18 localități pe primul loc se află problema transportului public. Și tot în transportul public, ca și în lift, avem o rată de infectare mare. Oamenii nu o să înțeleagă atunci când avem restricții într-o situație și nu avem restricții în altă parte sau o neintervenție în acest sens”