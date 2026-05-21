Deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale vor fi supuse controlului parlamentar, iar durata stării de alertă va fi redusă până la 30 de zile. Proiectul a fost votat în prima lectură

Legislativul va exercita control parlamentar asupra activității Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), iar durata stării de urgență va deveni mai flexibilă. Aceste prevederi se regăsesc în proiectul de modificare a Legii privind managementul situațiilor de criză, votat la ședința plenară de astăzi în prima lectură, se arată în comunicatul de presă emis de Parlament.

Astfel, proiectul prevede reducerea duratei stării de alertă de la 60 la 30 de zile, precum și flexibilizarea duratei stării de urgență prin stabilirea unui interval cuprins între 30 și 90 de zile.

În comunicat se menționează că documentul stabilește competențele comisiilor parlamentare de specialitate, în special ale Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică, care vor putea examina în orice moment dispozițiile cu caracter executoriu emise de CSE în timpul situațiilor de criză. În baza acestor analize, comisiile vor elabora rapoarte ce vor fi prezentate Parlamentului pentru aprobare, iar ulterior legislativul va putea propune Guvernului modificarea sau abrogarea totală ori parțială a acestor acte.

„Mecanismul de control parlamentar obligă CSE să transmită Parlamentului, în termen de 72 de ore, toate actele, restricțiile și măsurile adoptate de autoritățile executive și instituțiile competente. Comisiile parlamentare vor avea dreptul să verifice oricând legalitatea, necesitatea, proporționalitatea și caracterul temporar al acestor măsuri. După încetarea stării de urgență, Guvernul va fi obligat să prezinte Parlamentului un raport detaliat privind măsurile aplicate, impactul acestora și evaluarea situației la momentul încetării regimului excepțional”, comunică Legislativul.

În lectura a doua, proiectul va fi comasat cu inițiativa deputatului Ion Chicu, votată în prima lectură la ședința plenară din 14 mai, care prevede instituirea stării de urgență pentru o perioadă de până la 60 de zile. Durata finală va fi stabilită după audierile publice organizate înaintea examinării proiectului integrat în lectura a doua.