De Ziua Îndrăgostiților, 12 cupluri au ales să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă

12 cupluri din R. Moldova au ales să-și oficializeze relația chiar de Ziua Îndrăgostiților și să spună „DA” în fața ofițerului de stare civilă, anunță sâmbătă, 14 februarie, Agenția Servicii Publice (ASP).

Totodată, potrivit ASP, Ziua Îndrăgostiților mai este numită și Ziua Sfântului Valentin. În R. Moldova, sunt înregistrate 15 328 de persoane cu prenumele „Valentin” și 58 038 de persoane cu prenumele „Valentina”.

În R. Molodva sărbătorim două zile ale îndrăgostiților – Sfântul Valentin și Dragobetele. În ultimii ani, cetățenii R. Moldova au împrumutat cea mai populară sărbătoare occidentală, Sfântul Valentin, sărbătorită pe 14 februarie, și, totodată, și-au amintit de o veche sărbătoare a românilor, marcată pe 24 februarie și numită Dragobete, acesta fiind numele unui personaj din folclorul românesc considerat protector al dragostei.

Astfel, societatea s-a împărțit în câteva tabere: cei care sărbătoresc doar una sau doar alta, dar sunt și dintre cei care le sărbătoresc cu drag pe ambele sau nu marchează niciuna dintre aceste zile.