De la șefia PA la sectorul privat în Statele Unite. Veronica Dragalin s-a ales cu o nouă funcție

Fosta șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, care a plecat în Statele Unite după ce și-a dat demisia, anunță că s-a angajat la firma multinațională americană de avocatură Jones Day, acolo unde a activat în perioada 2011-2016. Anunțul a fost făcut marți, 2 septembrie, pe o platformă de socializare.

„Sunt încântată să anunț că, după nouă ani de muncă în serviciul public în calitate de procuroră, revin la firma unde mi-am început cariera. Mă alătur companiei Jones Day ca asociată în biroul din Washington, în cadrul Departamentului de investigații și apărare în cazuri de criminalitate economică. Aștept cu nerăbdare acest capitol nou!”, a scris ex-șefa PA.

„Veronica s-a dovedit a fi o persoană curajoasă și eficientă în calitate de anchetatoare și o consilieră juridică de încredere atât în Statele Unite, cât și în țara sa natală, R. Moldova, susținând statul de drept și apărând justiția. Ea are o înțelegere excepțional de profundă a aplicării legii în mediul corporativ din SUA și din Europa (…). Sunt încântat să o întâmpin din nou la Jones Day și abia aștept să lucrez cu ea în cadrul departamentului nostru”, a declarat Ted Chung, președintele Departamentului de investigații și apărare în cazuri de criminalitate economică al Jones Day, potrivit unui comunicat al companiei.

În februarie 2025, Veronica Dragalin a anunțat că și-a depus cererea de demisie din funcție, „cu speranța” că proiectul de lege privind comasarea celor două procuraturi specializate „nu va merge înainte”. Totuși, Dragalin și-ar fi pierdut oricum funcția, având în vedere că proiectul de lege prevede că la data încetării activității Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și a Procuraturii Anticorupție (PA), „mandatul procurorilor-șefi ai celor două procuraturi specializate și al adjuncților acestora, inclusiv al interimarilor, încetează de drept”.

Dragalin a mărturisit ulterior că pleacă din această funcție „cu inima grea”, dar a menționat că rămâne „ferm convinsă că Moldova merită un viitor fără corupție, unde instituțiile publice servesc oamenii, nu interesele politice” și că angajamentul său față de această cauză „nu se oprește aici”.

Purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale (PG), Violina Moraru, a declarat pentru Ziarul de Gardă că Dragalin a fost eliberată din funcție pe 5 martie 2025.

Ulterior, Veronica Dragalin a plecat în SUA, acolo unde se află de mai mulți ani familia acesteia.